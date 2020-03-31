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В Казахстане ввели в действие новые налоговые меры поддержки бизнеса

30.03.2020, 17:51 22438
Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Новые налоговые меры поддержки бизнеса введены в действие Министерством финансов РК, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает пресс-служба Минфина, на период с 20 марта до 31 декабря 2020 года поправочный коэффициент "0" будет применяться к ставкам следующих налогов:
 
- налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - владельцев крупных торговых объектов площадью не менее 2000 квадратных метров, торгово-развлекательных центров, кинозалов, театров, выставок, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
 
- земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения для производителей сельскохозяйственной продукции;
 
- индивидуальный подоходный налог для индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном режиме (КБК 101202).
 
На период с 27 марта до 31 декабря 2020 года поправочный коэффициент "0" будет применяться к ставкам следующих налогов:
 
- налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере туризма, общественного питания и гостиничных услуг;
 
- акцизы на экспорт бензина и дизельного топлива для нефтеперерабатывающих заводов РК (за исключением авиационного топлива).
 
На период с 27 марта до 1 июня 2020 года для субъектов микро-, малого и среднего бизнеса предусмотрены следующие льготы:
 
- предоставлена отсрочка по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также социальным платежам;
 
- приостановлены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания по налоговым, таможенным и социальным платежам (исключение составляют 2 % налогоплательщиков, входящих в категорию высокой степени риска. Проверьте категорию своей компании);
 
- продлены сроки исполнения уведомления по камеральному контролю, наступающие в период чрезвычайного положения:
 
- приостановлено течение сроков проведения проверок, осуществляемых органами государственных доходов на период объявления чрезвычайного положения.
 
На период с 27 марта до 1 октября 2020 года:
 
- снижена до 8% ставка НДС на реализацию и импорт социально значимых продовольственных товаров, перечень которых утвержден постановлением правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года №145.

Ранее сообщалось, что в Казахстане выработан ряд налоговых стимулов для отдельных категорий малого и среднего бизнеса. Как сообщил президент РК, общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 трлн тенге, или 10 млрд долларов.
 

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