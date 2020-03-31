В Казахстане ввели в действие новые налоговые меры поддержки бизнеса

Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Новые налоговые меры поддержки бизнеса введены в действие Министерством финансов РК, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Минфина, на период с 20 марта до 31 декабря 2020 года поправочный коэффициент "0" будет применяться к ставкам следующих налогов:

- налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - владельцев крупных торговых объектов площадью не менее 2000 квадратных метров, торгово-развлекательных центров, кинозалов, театров, выставок, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

- земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения для производителей сельскохозяйственной продукции;

- индивидуальный подоходный налог для индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном режиме (КБК 101202).

На период с 27 марта до 31 декабря 2020 года поправочный коэффициент "0" будет применяться к ставкам следующих налогов:

- налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере туризма, общественного питания и гостиничных услуг;

- акцизы на экспорт бензина и дизельного топлива для нефтеперерабатывающих заводов РК (за исключением авиационного топлива).

На период с 27 марта до 1 июня 2020 года для субъектов микро-, малого и среднего бизнеса предусмотрены следующие льготы:

- предоставлена отсрочка по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также социальным платежам;

- приостановлены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания по налоговым, таможенным и социальным платежам (исключение составляют 2 % налогоплательщиков, входящих в категорию высокой степени риска. Проверьте категорию своей компании);

- продлены сроки исполнения уведомления по камеральному контролю, наступающие в период чрезвычайного положения:

- приостановлено течение сроков проведения проверок, осуществляемых органами государственных доходов на период объявления чрезвычайного положения.

На период с 27 марта до 1 октября 2020 года:

- снижена до 8% ставка НДС на реализацию и импорт социально значимых продовольственных товаров, перечень которых утвержден постановлением правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года №145.





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