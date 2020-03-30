Кому предоставят налоговые преференции в связи с введением чрезвычайного положения

Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - В реализацию указа президента РК от 16 марта 2020 года №287 "О дальнейших мерах по стабилизации экономики" приняты очередные меры по вопросам налоговой политики, сообщили в Комитете государственных доходов, передает Kazakhstan Today.

- Снижена ставка НДС до 8% при реализации и импорте товаров, включенных в перечень социально значимых продовольственных товаров.

- Освобождены до 31 декабря 2020 года от уплаты акцизов производители подакцизных товаров на территории РК по бензину (за исключением авиационного), дизельному топливу, реализуемым на экспорт.

- Сфера туризма, общественного питания и гостиничных услуг в 2020 году применяют коэффициент "0" к ставкам налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по объектам налогообложения, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности.

- До 1 июня 2020 года: микро-, малый или средний бизнес пользуется отсрочкой срока уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам; приостановлены меры принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности, а также задолженности по социальным платежам, за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска; продлены сроки исполнения уведомления, предусмотренного подпунктом 10) пункта 2 статьи 114 Налогового кодекса, наступающие в период ЧП (с 15 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года), за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска;

- приостановлено течение сроков проведения проверок, осуществляемых органами государственных доходов, на период ЧП, при этом срок приостановления не включается в срок проверки.

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