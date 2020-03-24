Нур-Султан. 23 марта. Kazakhstan Today - Казахстан направит на антикризисные меры 4,4 трлн тенге. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению, передает Kazakhstan Today.

Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 трлн тенге или 10 млрд долларов", - сказал Токаев.

По мнению президента, следует приостановить выплату сумм основного долга и вознаграждения по всем займам населения, пострадавшего от кризисных явлений.

На фоне ухудшающейся ситуации с личными финансами многие граждане вынуждены обращаться за беззалоговыми кредитами в небанковские организации - к ломбардам, онлайн кредиторам, микрофинансовым организациям. Поэтому критически важно навести порядок в данном секторе", - отметил Токаев.

Агентству по регулированию и развитию финансового рынка, Генеральной прокуратуре, Министерству информации и общественного развития поручено провести масштабную акцию по проверке соблюдения законодательства и показательно наказать нарушителей, широко осветив это в СМИ и в социальных сетях.

Также глава государства дал ряд поручений по обеспечению общественной безопасности в период ЧП.

Нельзя допустить роста правонарушений, прежде всего фактов воровства, грабежей, мародерства, неподчинения законным требованиям властей. В текущей ситуации могут активизироваться криминальные элементы. В связи с этим надо усилить меры по патрулированию общественных пространств, их освещению и оснащению видеонаблюдением. Надо мобилизовать весь состав полиции, перераспределив при необходимости силы других направлений. Прошу также внести предложения по привлечению для этой работы армии, Нацгвардии", - отметил Токаев.

Генеральной прокуратуре и Верховному суду поручено срочно разработать алгоритм по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, отправления правосудия в условиях чрезвычайного положения.

Надо наладить работу по профилактике правонарушений с группами риска. Активизируйте деятельность участковых инспекторов полиции, по возможности привлекайте к профилактике КСК", - сказал глава государства.

По словам Токаева, в зоне повышенного риска оказались субъекты МСБ в сферах торговли, туризма и общественного питания. В этих секторах занято свыше 1,6 млн работников.

Введение карантина в Алматы вызвало отток молодежи в регионы. По сообщениям СМИ, из южной столицы 19 и 20 марта выехало более 102 тысяч человек, 15 тысяч автомашин. Это студенты, работники рынков, организаций сферы услуг, торговли. Безработную молодежь необходимо мобилизовать и задействовать в текущих противопаводковых, весенне-полевых, строительных и других работах с соответствующей оплатой. Это можно организовать в рамках программы "Дорожная карта занятости"", - пояснил президент.

Токаев также не исключает конфликты на почве земельных вопросов, разделения и использования поливной воды в связи с началом весеннего полевого сезона.

КНБ, Генпрокуратуре, Министерству информации и общественного развития необходимо обеспечить мониторинг общественного настроения и социальных сетей.

Сегодня допускаются факты, когда фискальные органы по незначительным нарушениям парализуют работу предпринимателей. К примеру, за нарушения сроков предоставления налоговой отчетности арестовываются счета, изымается бухгалтерская документация. Зачастую бизнес продолжает необоснованно втягиваться в орбиту уголовного преследования", - рассказал президент.

В связи с этим поручено пересмотреть методы работы с акцентом на профилактику, исключив на период кризиса любые факты давления на предпринимателей со стороны силового блока и фискальных органов.

Токаев также отметил важность обеспечения информационной безопасности.

В условиях ЧП на особый контроль надо взять работу по пресечению слухов и провокационной информации. Любые попытки распространения таких сведений должны жестко пресекаться, авторов нужно выявлять и наказывать", - поручил президент.

По мнению президента, доступ на все казахстанские интернет-ресурсы должен быть бесплатным. Он поручил расширить доступ к мобильной связи и интернету на период действия режима чрезвычайного положения, особенно к образовательным ресурсам, социальным сетям и мессенджерам.

На период ЧП даже в случае возникновения задолженности предоставление услуг связи должно быть продолжено", - сказал Токаев.

Поскольку вся молодежь сейчас находится по домам, Министерствам образования, культуры и спорта поручено продумать дистанционную организацию их созидательной активности, проводить онлайн соревнования, лекции и другие обучающие мероприятия. Особое внимание следует уделить организации системного дистанционного образования, курсов переподготовки.

Важно оперативно выявить наиболее пострадавшие от введения чрезвычайного положения и снижения спроса со стороны населения секторы экономики и реализовать комплекс мер по их поддержке", - отметил Токаев.

Одним из действенных механизмов поддержки этих секторов станет приостановление выплат сумм основного долга и вознаграждения по всем кредитам малого и среднего бизнеса, пострадавшего от складывающейся негативной ситуации.

Президентом поручено разработать комплекс мер по налоговому стимулированию деловой активности и обеспечению стабильности цен.

По мнению главы государства, необходимо предоставить МСБ отсрочку по уплате всех видов налогов и других обязательных платежей сроком на 3 месяца, без начисления штрафов и пени.

Следует рассмотреть необходимость временного снижения НДС на сельхозпродукцию и продукты питания, обнуления таможенных пошлин по критически важному импорту и так далее. На эту работу должно уйти не более одной недели", - добавил он.

В рамках формируемых правительством индивидуальных антикризисных планов работы с крупными предприятиями, требуется предусмотреть меры по сохранению рабочих мест и стабильной оплаты труда.

Правительству, местным исполнительным органам и субъектам квазигосударственного сектора поручено приостановить с 20 марта текущего года сроком на три месяца начисление арендных платежей по принадлежащим им объектам недвижимости для субъектов МСБ. Местным исполнительным органам совместно следует проработать возможность освобождения от арендной платы объектов коммерческой недвижимости.

Министерство финансов обязано усилить контроль за выполнением госорганами договорных обязательств в рамках осуществления госзакупок. Все выплаты по фактически оказанным услугам и работам должны быть осуществлены в течение 5 дней. Затягивание, требование дополнительных бумаг должны быть исключены.

Госорганы и квазигоскомпании не должны взимать штрафные санкции и включать поставщика в реестр неблагонадёжных поставщиков, если неисполнение договора связано с текущими негативными явлениями в экономике.

Требуется сформировать реестр отечественных товаропроизводителей и ввести специальный режим государственных закупок, предусмотрев отмену необходимости внесения обеспечительного взноса или банковской гарантии.

В рамках региональных штабов следует вести постоянный мониторинг местных крупных производителей. В его рамках проводить индивидуальную работу по их поддержке, в том числе через выделение оборотных средств под льготную процентную ставку, предоставление мест на полках супермаркетов и другие меры.

Я поручил увеличить финансирование программы "Экономика простых вещей" до 1 трлн тенге. Это значительные средства, предоставляемые по доступной ставке в 6% годовых. Их можно использовать преимущественно для инвестиционных целей. В дополнение к этому мною принято решение о предоставлении еще 600 млрд тенге на кредитование оборотных средств малого и среднего бизнеса под 8% годовых", - проинформировал президент.

По словам президента, еще одним инструментом поддержания деловой активности и занятости выступит специальная программа "Дорожная карта занятости". Данный инструмент хорошо проявил себя во время предыдущих кризисов. Глава государства поручил обеспечить ее финансирование на уровне не менее 300 млрд тенге.

На основе поступающих от регионов заявок мы имеем резервы увеличить ее до 1 трлн тенге. Это создаст 250 тыс. рабочих мест и поможет реализовать нам не только объекты местного значения, но и ряд республиканских, в том числе строительство водохранилищ, дамб и прочих сооружений", - добавил Токаев.

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