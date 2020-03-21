Нур-Султан. 20 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане выработан ряд налоговых стимулов для отдельных категорий малого и среднего бизнеса, передает Kazakhstan Today.

В целях поддержки предпринимательства выработан ряд налоговых стимулов для отдельных категорий малого и среднего бизнеса. Временное освобождение от налога на имущество, приостановление пени по налоговой задолженности. Также предлагается освобождение до конца года 10-процентного ИПН предпринимателей, работающих в общеустановленном режиме. Это фактически примерно охватывает около 70 тысяч предпринимателей страны", - сообщил на брифинге в правительстве заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

Он отметил, что данные меры позволят поддержать бизнес, у которого произошло определенное ухудшение финансового состояния.

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