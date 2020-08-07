В Казахстане расширился перечень запрещенных для курения мест

Алматы. 6 августа. Kazakhstan Today -В Казахстане расширили перечень запрещенных мест для курения, передает Kazakhstan Today.

Свободными от дыма теперь назвали крытые автобусные остановки, детские площадки, метро и подземные переходы. Курить там запретили электронные сигареты, кальян и все виды табачных изделий, сообщает телеканал "Хабар 24"

У нас молодежь часто употребляет кальяны в заведениях. Теперь они полностью попали под запрет. И в кафе, и в общественных местах, и в летниках, и на улицах кальяны, если кто хочет курить, то он сможет только у себя дома", - сообщил исполнительный директор Ассоциации по реализации алкогольной и табачной продукции Темирлан Жакипбеков.

Несмотря на антикальянные ограничения, только в июле столичные полицейские зарегистрировали 20 нарушений. Сотрудники правоохранительных органов проводят рейды ежедневно.

Попутно проверяем граждан, есть ли у них регистрация в городе, может быть, кто-то находится в состоянии алкогольного опьянения в этих местах, потребление табачных изделий, кальяны и так далее в увеселительных заведениях", - рассказал начальник управления полиции Госман Жакин.

За курение кальяна в неположенном месте могут оштрафовать. Размер штрафа увеличили почти в два раза, он составляет 42 тысячи тенге.

Ранее сообщалось, что купить табачные изделия теперь можно только с 21 года. Кроме того, продавцы при продаже алкогольной и табачной продукции обязаны требовать у покупателя удостоверение личности вне зависимости от его возраста . Еще одним новшеством стал запрет на демонстрацию табачной продукции на витринах и стеллажах торговых объектов.

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