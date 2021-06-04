В Казахстане растёт количество преступлений против детей

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ – В Казахстане на 30% выросло количество правонарушений против несовершеннолетних, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Данные опубликовало агентство ranking.kz со ссылкой на Комитет правовой статистики Казахстана.

За январь - апрель текущего года в отношении несовершеннолетних совершили 940 правонарушений - на 29,8% больше, чем годом ранее. Из них 45 случаев относилось к проступкам, 895 - к преступлениям. Среди преступлений сразу 191 случай относился к тяжким, 193 - к особо тяжким. Ещё 405 случаев относились к преступлениям средней тяжести, 106 - к преступлениям небольшой тяжести", - пишет ranking.kz.

По данным агентства, наибольшее количество правонарушений - 326 - совершены в отношении детей в возрасте от 16 до 17 лет. 185 правонарушений было совершено в отношении детей в возрасте до 11 лет, 127 - в возрасте от 12 до 13 лет, 302 - в возрасте от 14 до 15 лет. В отношении учащихся школ, гимназий и лицеев совершили 450 правонарушений.

По количеству преступлений лидирует Жамбылская область - там за 4 месяца зафиксировано 113 правонарушений против несовершеннолетних. Среди антилидеров также Туркестанская (105 правонарушений, против 77 случаев годом ранее, плюс 36,4% за год) и Алматинская (85 правонарушений, плюс 39,3%) области. Единственный регион, где количество преступлений против детей сократилось, - Павлодарская область.

Более половины случаев приходится на уголовные правонарушения против личности. Большинство из них связаны с сексуальным насилием. 162 случая относились к половым сношениям или иным действиям сексуального характера с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, 113 - к изнасилованиям, 68 - к развращению малолетних, 54 - к доведению до самоубийства.

Правозащитники и психологи опасаются, что риск рецидива подобных преступлений очень высок, поскольку психологическая реабилитация педофилов в Казахстане после их выхода из тюрьмы практически не ведётся.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства