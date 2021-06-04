В Казахстане 32 педофила выйдут на свободу в этом году

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - В Казахстане 32 осуждённых педофила выйдут на свободу до конца года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Химическая кастрация в их отношении применена не будет. Все они получили срок до того, как в стране ввели соответствующие поправки в закон, сообщает " Хабар 24 ".

Правозащитники и психологи бьют тревогу: в Казахстане до сих пор нет программы по контролю или работе с этой категорией преступников после их освобождения.

Только за прошлый год в Казахстане, по данным комитета правовой статистики Генеральной прокуратуры, зарегистрировали больше 300 преступлений против половой неприкосновенности ребёнка. И это лишь те факты, о которых стало известно. В большинстве случаев родители, боясь огласки, не заявляют о случившемся. Ещё реже обращаются к психологам. В МВД говорят, 80% педофилов, как бы это ужасающе не звучало, являются членами семьи или людьми, приближёнными к ней. Им доверяют родители, их не боятся дети.

О части случаев мы не знаем. Чтобы помочь ребенку, который это пережил, совсем исправить травму, которая нанесена ребёнку, невозможно. Можно как-то постараться это купировать. Для этого всё равно нужна долгая работа психолога. Чем это чревато. Тем, что ребёнок, переживший насилие в определённом возрасте, может испытывать девиацию поведения, может травмировать себя. И, вы знаете, ещё есть один миф о том, что насилию подвергаются только девочки - это не так. Сексуальным домогательствам, сексуальному насилию подвергаются и мальчики, и молодые люди, к сожалению", - говорит руководитель фонда "КОРГАУ" Анна Рыль.

Риск того, что осуждённый педофил, выйдя на свободу, вновь совершит в течение года преступление в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетнего, слишком высок, предупреждают психологи. И статистика тому доказательство. В настоящее время в местах лишения свободы по соответствующей статье отбывают наказание около 2 тысяч человек, и 20% из них педофилы-рецидивисты.

Согласно законам пенитенциарной пробации, за год до освобождений начинается усиленная подготовка к освобождению. Учитываются все возможности по указанию социальной или иной помощи. К примеру, если осуждённый не имеет документов, удостоверяющих личность, либо нуждается в оформлении каких-либо документов по начислению получению пенсии, пособий, оказывается содействие. Решаются вопросы по трудоустройству после освобождения, в связи с тем, что освободившийся осуждённый должен устроиться и знать, что имеет возможности по трудоустройству. Поэтому вопрос в том, какая им помощь оказывается, это оказывается местными исполнительными органами. Неправительственные организации, в которые непосредственно осуждённый имеет возможность обратиться в случае, если он попадёт в какую-либо трудную ситуацию", - сказала начальник управления по воспитательной работе среди осуждённых КУИС МВД РК Бибигуль Мунайтпасова.

Только вот, как оказалось, общественные организации отказываются работать с преступниками этой категории. А всё потому, что в Казахстане нет специальной программы по их сопровождению после выхода на свободу. А работа психологов в местах лишения свободы нередко малоэффективна.

Когда нам предложили кейс, когда мы стали изучать приговор, то, что совершил человек в 24 года, в состоянии алкогольного опьянения. Совершил тяжкое преступление в отношения малолетнего ребенка. Изнасилование, повлекшее за собой тяжёлые последствие для ребёнка, мы отказались, и я вам хочу сказать почему. Когда человек, осуждённый за такую категорию преступления, работа в отношении него должна начаться там, в местах лишения свободы, с ним должен работать психотерапевт, с ним должен работать психолог, с ним должен работать терапевт. Но этот комплекс услуг, там, на территории зоны, не организован. Там есть один психолог и нагрузка у него страшнейшая", - говорит руководитель общественного фонда "Право" Ольга Рыль.

Без программы по реабилитации тех, кто отбыл наказание, ситуация может усугубиться.

По мнению психолога Ержана Базарбаева, второй рецидив намного опаснее. Преступник уже понимает, как реагирует общество, где он ошибся в первый раз, и начинает действовать осторожнее. И решить это только кастрацией нельзя.

После выхода на свободу, я думаю, что за ними должны быть закреплены определенные психологи, которые будут наблюдать и помогать справляться с этими нуждами, потребностями. Если мысли об этих нуждах не исчезают, они же в головах, и когда проявляются у него два варианта: либо он идёт к психологу и все это прорабатывают, находят выход из этой ситуации, либо же ему не с кем поговорить, не с кем поделиться. Нависшие мысли его беспокоят", - рассказал психолог Ержан Базарбаев.

Как правило, на суде такой человек признаётся вменяемым, и в причинах его наклонностей никто не разбирается. Отсидев свой срок, преступник может продолжить жить с навязчивым желанием, и рано или поздно сорваться. Контролировать это можно, уверяют специалисты, психиатрическим путём и медикаментозно. К примеру, в США допустима хирургическая кастрация, в Германии же педофилов направляют на принудительное лечение. Еще вариант - открытый реестр . В Казахстане такой уже есть, правда, о нём мало кто знает. Там есть вся информация, вплоть до адреса проживания насильника, чтобы каждый родитель мог обезопасить своего ребёнка, говорится в сюжете телеканала.









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