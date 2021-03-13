Глава МВД озвучил статистику по насилию над детьми в период изоляции

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Глава Министерства внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев в ходе правительственного часа в сенате парламента сообщил, что в период изоляции зафиксировано 825 изнасилований и насильственных действий сексуального характера в отношении детей, передает Kazakhstan Today.

По словам главы МВД, длительное нахождение граждан в условиях изоляции, злоупотребление спиртными напитками привело к тому, что 80% насилия совершается именно в собственном жилище граждан.

Подавляющее большинство преступлений - это изнасилование и насильственное действие сексуального характера в отношении детей было совершено лицами из близкого окружения. Всего было 825 преступлений. 669 из них совершены из близкого окружения, это 81%. 10% - это отцы и отчимы. Сожители матерей, соседи, родственники и знакомые - это остальные 80%. Практически, это близкий круг, близкие отношения, и дети им доверяли. Дети попали в руки преступников", - рассказал Тургумбаев.

Министр отметил, что для решения проблемы возросшего насилия над необходима консолидация всего общества, общественных организаций, министерств здравоохранения, образования.

По поручению президента мы пришли к тому, что дела о половых преступлениях, изнасиловании будут расследовать женщины. Потому что не каждая потерпевшая женщина может рассказать в деталях сам механизм совершения преступления мужчине, который является следователем", - добавил Тургумбаев.





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