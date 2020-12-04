В Алматы мужчину подозревают в изнасиловании 9-летней родственницы

Алматы. 2 декабря. Kazakhstan Today - Мужчину подозревают в изнасиловании 9-летней родственницы. 2 декабря была назначена очная ставка, передает Kazakhstan Today.

О произошедшем рассказала пользователь Facebook Дина Тансари. По ее словам, 9-летнюю школьницу в сарае дома изнасиловал муж маминой сестры, когда дома никого не было.





Девочка зашла в дом, в шоковом состоянии, упала на кровать, долго плакала, так и уснула со спущенными гамашами и кровью на ногах. Когда мама пришла с работы, девочка посмотрела на нее со слезами и все рассказала. Мама сказала, что об этом никому нельзя говорить, потому что ее перестанут любить", - написала женщина.

По ее словам, когда школьнице исполнилось 12 лет, она ушла жить к бабушке с дедушкой по линии погибшего ранее отца.

Когда ей исполнилось 14, начались серьезные проблемы со здоровьем. В кабинете гинеколога девочка рассказала о случившемся. Бабушка, узнав об этом, заявила в полицию. 5 декабря 2015 года было заведено дело. За это время поменяли много раз следователей, дело передавали из одного района в другой, в настоящий момент оно в ДП Алматы", - пишет Дина Тансари.

Женщина утверждает, что подозреваемый каждый раз уклоняется от участия в допросах и очных ставках.

За это время девочка прошла массу экспертиз, у каждого следователя допрос, ей уже 18 лет, проблемы со здоровьем не прекращаются. Маму девочки давно лишили родительских прав, но дело по изнасилованию малолетней так и не двигается", - говорит женщина.

Как сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДП Алматы, данный факт в настоящее время расследуется следственным управлением по части 1 статьи 122 УК РК. В рамках производства назначены соответствующие экспертизы, проводится комплекс предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом следственных действий, по результатам чего будет принято окончательное процессуальное решение.

Ход следствия проводится при строгом соблюдении принципов всесторонности, полноты и объективности, а также находится на контроле руководства ДП Алматы", - добавили в ведомстве.

20 ноября в Павлодарской области на 23 года осудили педофила, который на протяжении почти четырех лет издевался над своей падчерицей.

18 ноября в Карагандинской области педофила приговорили к 26 годам колонии.

12 ноября на 10 лет лишения свободы осужден мужчина, пристававший к девочкам в туалете ТРЦ в Алматы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства