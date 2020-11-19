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В Карагандинской области педофила приговорили к 26 годам колонии

18.11.2020 6346
В Карагандинской области педофила приговорили к 26 годам колонии
Фото: otyrar.kz
Караганда. 18 ноября. Kazakhstan Today - Суд приговорил жителя Бухаржырауского района Карагандинской области к 26 годам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.
 
Извращенцу инкриминировали 18 эпизодов изнасилований и развращения малолетних девочек. Судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Кайрат Касимов признал подсудимого виновным по статьям УК РК "Изнасилование", "Развращение малолетних" и "Насильственные действия сексуального характера" и приговорил его к 26 годам лишения свободы. 
 
Кроме того, осуждены знакомая преступника и ее дочь, которые знали о его действиях, но не сообщили об этом в полицию. Суд учел их раскаяние и назначил им по два года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на тот же срок, сообщает Liter.kz.
 

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