В Карагандинской области педофила приговорили к 26 годам колонии

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Караганда. 18 ноября. Kazakhstan Today - Суд приговорил жителя Бухаржырауского района Карагандинской области к 26 годам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Извращенцу инкриминировали 18 эпизодов изнасилований и развращения малолетних девочек. Судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Кайрат Касимов признал подсудимого виновным по статьям УК РК "Изнасилование", "Развращение малолетних" и "Насильственные действия сексуального характера" и приговорил его к 26 годам лишения свободы.

Кроме того, осуждены знакомая преступника и ее дочь, которые знали о его действиях, но не сообщили об этом в полицию. Суд учел их раскаяние и назначил им по два года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на тот же срок, сообщает Liter.kz

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