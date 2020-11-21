В Павлодарской области на 23 года осудили педофила, насиловавшего падчерицу

Павлодар. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Павлодарской области на 23 года осудили педофила, который на протяжении почти четырех лет издевался над своей падчерицей, передает Kazakhstan Today.

Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области в закрытом режиме. Суд установил, что с 26 августа 2016 года по 20 марта 2020 года житель села Успенка Н., 1974 года рождения, совершал изнасилования, действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы, и такими действиями довел ее до покушения на самоубийство, пишет Pavlodarnews.kz

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз.

В суде прокурор просил назначить виновному 20 лет лишения свободы.

Подсудимый вину не признал, он и его адвокат просили вынести оправдательный приговор.

С учетом совокупности преступлений, совершения их в состоянии алкогольного опьянения, приговором суда Н. назначено 23 года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщил судья областного СМУС Нурлан Айтбаев.

Н. пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с детьми.

Кроме того, судом вынесено частное постановление в адрес руководства РГКП "Центр судебной экспертизы МЮ РК" за неисследование вопроса, нуждается ли Н. в химической кастрации.

Также вынесены частные постановления в адрес прокурора области, начальника департамента полиции области за нарушения норм уголовного и уголовно-процессуального закона, допущенных при производстве досудебного расследования.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства