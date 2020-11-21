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В Павлодарской области на 23 года осудили педофила, насиловавшего падчерицу

20.11.2020 6211
В Павлодарской области на 23 года осудили педофила, насиловавшего падчерицу
Павлодар. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Павлодарской области на 23 года осудили педофила, который на протяжении почти четырех лет издевался над своей падчерицей, передает Kazakhstan Today.
 
Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области в закрытом режиме. Суд установил, что с 26 августа 2016 года по 20 марта 2020 года житель села Успенка Н., 1974 года рождения, совершал изнасилования, действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы, и такими действиями довел ее до покушения на самоубийство, пишет Pavlodarnews.kz.
 
Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз.
 
В суде прокурор просил назначить виновному 20 лет лишения свободы.
 
Подсудимый вину не признал, он и его адвокат просили вынести оправдательный приговор.
 

С учетом совокупности преступлений, совершения их в состоянии алкогольного опьянения, приговором суда Н. назначено 23 года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщил судья областного СМУС Нурлан Айтбаев.

 
Н. пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с детьми. 
 
Кроме того, судом вынесено частное постановление в адрес руководства РГКП "Центр судебной экспертизы МЮ РК" за неисследование вопроса, нуждается ли Н. в химической кастрации.
 
Также вынесены частные постановления в адрес прокурора области, начальника департамента полиции области за нарушения норм уголовного и уголовно-процессуального закона, допущенных при производстве досудебного расследования.
 
Напомним, в Карагандинской области педофила приговорили к 26 годам лишения свободы. Извращенцу инкриминировали 18 эпизодов изнасилований и развращения малолетних девочек.
 
В Алматы на 10 лет осужден извращенец, пристававший к девочкам в туалете ТРЦ.

 
 

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