В Караганде педофил шесть лет насиловал маленькую девочку на глазах матери

Караганда. 25 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области педофил шесть лет насиловал маленькую девочку с согласия матери и на ее глазах, передает Kazakhstan Today.

Ранее сообщалось, что пара извергов издевалась над ребенком на протяжении года. По информации телеканала "Астана" , девочку изнасиловали, когда ей было три года, и затем пытки продолжались еще шесть лет.

О том, что маленькую девочку шесть лет насиловал любовник прямо на глазах у матери, стало известно Интерполу, а потом казахстанским полицейским. Извращенцы выкладывали в Интернет порнографические фото.

Задержали мать жертвы и ее любовника осенью прошлого года. Все проходило под грифом "Особо секретно". Недавно прошел суд над извращенцами, после которого стали известны некоторые подробности дела.

Выяснилось, что особа, которую сложно назвать матерью, приводила на встречи с любовником свою дочь. Он насиловал малышку. Все происходящее парочка снимала на видео и фото, рассказали в специализированном межрайонном суде по уголовным делам.

Скрывались изверги по съемным квартирам, где нет любопытных соседей. Своими "успехами" педофилы делились на специальных сайтах, продавали за хорошие деньги. В этом кошмаре ребенок жил почти 6 лет.

Преступление было выявлено Интерполом. Данный гражданин был признан виновным за распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетней. Посредством данных порнографических материалов было выявлено это преступление. И передано в правоохранительные органы", - рассказал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Бекзат Шалгимбаев.

За издевательство над ребенком, изнасилование, развращение и распространение порнографических снимков педофила приговорили к 21 году тюрьмы. Его сообщницу отправили за решетку на 16 лет.

Все это происходило в присутствии матери с ее согласия. По заключению психолого-психиатрической экспертизы, она была признана вменяемой", - уточнил Бекзат Шалгимбаев.

Сообщается также, что у женщины был муж и еще две маленькие дочери. Их она не трогала. Весь ужас перенесла старшая девочка. Сейчас ей уже исполнилось 14 лет.

В школе города Сарани, где она училась, ничего подозрительного в ее поведении не замечали. До этого девочка сменила несколько школ в Караганде.

Суд был закрытым. Ребенка на процесс не допустили.

Близкие родственники, которые есть, в силу обстоятельств разных не могут взять ребенка. Мы готовим на устройство в детское учреждение документы. Работают психологи, соцработники", - рассказала главный специалист отдела образования Сарани Светлана Цаплина.

Между тем телеканал отмечает, что, по материалам официальной судебной практики, за последние 2 года только в Карагандинской области изнасилованию и насилию сексуального характера подверглись 34 ребенка.

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