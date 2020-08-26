Отчим и двоюродный брат подозреваются в изнасиловании 11-летней девочки

Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - Больше полугода 11-летняя девочка подвергалась насилию со стороны отчима и двоюродного брата, передает Kazakhstan Today.

В течение 7 месяцев девочку неоднократно насиловал судимый 39-летний отчим, а потом и 29-летний двоюродный брат, сообщает телеканал Astana.tv

Потом он от нас ушел. Я думала всё. Но потом мой двоюродный брат, он сказал, что маме расскажет про нас с отчимом", - рассказала пострадавшая.

Подозреваемые задержаны.

По данным МВД, количество преступлений сексуального характера в отношении детей не снижается. Только с начала этого года совершено 550 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 250 фактов - насилия с применением силы и шантажа. Большинству жертв насильников не больше 14 лет. Развратные действия чаще совершают люди из близкого окружения ребенка, отмечают правоохранители.

Очень много фактов, которые остаются неустановленными, которые скрыты в семьях, где, возможно, даже матеря, знают, но по каким-то причинам, боясь потерять мужа, сожителя, они не сообщают об этом", - рассказал старший инспектор Комитета административной полиции МВД РК Рустем Куттыбаев.

Полиция составила социальный портрет педофила. Это мужчина в возрасте от 20 до 40 лет. Как правило, он притворяется дружелюбным, общительным, деликатным. Он никогда не допускает грубости в отношении детей. Напротив - притягивает их к себе. Особенно тех, кто из неполной семьи, где нет отца.

Главной проблемой таких преступлений является то, что дети об этом не говорят. Следователю нужно выстраивать с ними доверительные отношения. Еще одна сложность в том, что ребенок не понимает значение задаваемых вопросов. В силу своего возраста, ребенок понимает совершенных в отношении его действий и думает, что так должно быть. Но потом не говорит об этом факте", - рассказал начальник управления ювенальной полиции и защиты женщин от насилия КАП МВД РК Асет Оспанов.

Силовики заявляют, что наказание за такое преступление в нашей стране достаточно жесткое, вплоть до пожизненного лишения свободы с применением химической кастрации. Но правозащитники с этим не согласны. По их данным, нередко преступники избегают даже тюремного срока.

Так в Западном Казахстане мужчина получил условный срок. Хотя обвинялся в изнасиловании 12-летней девочки. Приговор вынес суд присяжных.

Если она малолетняя, то она заведомо беспомощная. И здесь мы не можем рассматривать это преступление с той точки зрения, с которой рассматривал суд присяжных. Я считаю некорректно были поставлены вопросы перед присяжными. Обсуждать сама она или не сама, если ребенку 12 лет здесь вообще неуместно. Я считаю, нужно пересмотреть этот приговор", - заявила руководитель общественного фонда "Не молчи" Дина Смаилова.

Общественники также просят МВД пересмотреть принцип проведения следственных мероприятий при расследовании таких преступлений. Участие в очных ставках и дача показаний наносит серьезный психологический вред жертве изнасилования, уверены в фонде "Не молчи".





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