В Туркестанской области отца-педофила приговорили к 15 годам тюрьмы

Туркестан. 19 августа. Kazakhstan Today - На 15 лет суд отправил в тюрьму отца-насильника в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

На раскрытие этого преступления у полицейских ушло несколько месяцев. В октябре 2019 года в полицию Сарыагашского района обратилась местная жительница. Женщина сообщила о том, что месяц назад ее муж изнасиловал собственную дочь, затем еще и ее, сообщат портал Vera.kz

Данный факт полицейские зарегистрировали и начали досудебное расследование по статье 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера). Дело перешло в следственное управление департамента полиции региона. Подозреваемый в содеянном признался, однако на следующий день его жена, которая была и законным представителем несовершеннолетней девочки, отказалась от своих показаний.

Женщина сослалась на то, что из-за частых пьянок мужа решила его таким способом наказать. Также стала говорить и девочка. Конечно, при расследовании мы учли ментальность нашего региона, когда сильное влияние оказывают родственники. Несмотря на отказ от показаний, мы продолжили досудебное расследование. Нам пришлось собирать доказательства по крупицам, работать днем и ночью, назначать экспертизы, привлекать профессиональных специалистов, чтобы доказать, что насилие имело место в этой семье. На это потребовались месяцы", - рассказал начальник следственного управления департамента полиции Туркестанской области Нурмахан Жалгасов.

Факт насилия над женщиной и девочкой подтвердили специалисты Института судебно-медицинских экспертиз Министерства юстиции по Туркестанской области. Кроме того, полицейские обратились за консультацией к ведущему психологу в стране.

В заключении специалиста сказано, что мать находится в депрессивном состоянии, а девочка - под влиянием взрослых. Психолог рекомендовала провести суд без участия подростка. Подозреваемого мужчину за насилие над дочерью и женой отправили в колонию на 15 лет.





Напомним, 23 июля в городе Сатпаеве Карагандинской области во время игры во дворе пропала пятилетняя девочка. Ребенка нашли через несколько часов, поздней ночью, в квартире многоэтажного дома. Находившийся с девочкой местный житель, 1958 года рождения, арестован, его обвиняют в похищении и изнасиловании ребенка

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