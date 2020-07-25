Сатпаев. 24 июля. Kazakhstan Today - Задержанный в Сатпаеве обвиняется в похищении и изнасиловании девочки, передает Kazakhstan Today.

По данному факту начато досудебное расследование, проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса: "Похищение" и "Изнасилование малолетней", - заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Он отметил, что на произошедшее остро отреагировали жители города.

Они собрались на месте происшествия. Отдельными лицами были предприняты попытки совершения хулиганских действий, а также умышленного повреждения имущества. Все эти действия полицией были пресечены. В настоящее время обстановка в городе Сатпаеве стабильная, ситуация находится под контролем. Органами внутренних дел приняты меры по обеспечению охраны общественного порядка", - отметил министр.

Тургумбаев напомнил, что минувшей ночью в полицию города Сатпаева поступило заявление о пропаже пятилетней девочки. "Сразу была создана следственно-оперативно группа и организованы поисковые мероприятия. Был задействован весь личный состав местного отдела полиции, а также волонтеры. Ребенок спустя несколько часов был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома и передан медикам. В этой же квартире был задержан подозреваемый и доставлен в органы внутренних дел ", - сообщил он.

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