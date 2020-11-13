В Алматы осудили педофила, пристававшего к девочкам в туалете ТРЦ

Алматы. 12 ноября. Kazakhstan Today - На 10 лет лишения свободы осужден мужчина, пристававший к девочкам в туалете ТРЦ в Алматы, передает Kazakhstan Today.

По информации Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы, он осужден по части 1 статьи 124 (Развращение малолетних) УК РК на 10 лет лишения свободы. Это максимальное наказание, предусмотренное данной статьей.

Судом установлено, что гражданин А., имея намерение удовлетворить свои сексуальные потребности, посягая на половую неприкосновенность двух малолетних девочек 2012 года рождения, в ТРЦ совершил развратные действия без применения насилия. А именно дважды демонстрировал им видео порнографического содержания со своего сотового телефона - сначала в фойе торгового центра, а затем в помещении женского туалета, куда он проник вслед за потерпевшими", - сообщили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, в прошлом году мужчина приставал к девочкам в туалетной комнате ТРЦ . Вслед за двумя девочками в кабинку женского туалета зашел мужчина. Одной из девочек удалось выбежать и позвать на помощь свою маму, которая обратилась к охране ТРЦ. Подозреваемого задержала служба безопасности ТРЦ и передала его в руки правоохранительных органов.

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