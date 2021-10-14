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НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - В Казахстане разрешат деятельность ночных клубов для посетителей с "зеленым" статусом. Решение принято на заседании межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщили в НПП "Атамекен", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Деятельность ночных клубов разрешили для казахстанцев с "зеленым" статусом с заполняемостью до 50%. Однако есть ограничения для каждой санэпидзоны:

- "зеленая" - не более 100 человек;

- "желтая" - не более 70 человек;

- "красная" - не более 50 человек.

Также приняты послабления для участников проекта Ashyq.

Теперь участники проекта Ashyq смогут работать до 03.00, а лидеры до 05.00 в "зеленой" зоне и до 01.00 и до 03.00 соответственно в "желтой". Ждем изменения в постановлениях санврачей", - сообщил заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Олжас Ордабаев.

Решение вступит в силу после внесения изменений постановление главного государственного санитарного врача Казахстана.



