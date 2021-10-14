В Казахстане выработаны подходы по ревакцинации граждан - Цой

Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 13 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 910 832 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1985 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 270;
в городе Алматы - 350;
в городе Шымкенте - 81;
в Акмолинской области - 120;
в Актюбинской области - 78;
в Алматинской области - 142;
в Атырауской области - 51;
в ВКО - 135;
в Жамбылской области - 35;
в ЗКО - 66;
в Карагандинской области - 163;
в Костанайской области - 97;
в Кызылординской области - 42;
в Мангистауской области - 7;
в Павлодарской области - 154;
в СКО - 149;
в Туркестанской области - 45.
В Казахстане за сутки 1895 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 852 744 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 13 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинирован 7 947 201 человек, вторым компонентом вакцинирован 7 022 361 человек.
На 14 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 289 человек (46 444 КВИ+ и 6 845 КВИ-). Из них в стационарах находятся 9150 пациентов, на амбулаторном лечении -44 139 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 669 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести - 194 пациента;
- на аппарате ИВЛ - 130 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 13 октября 2021 года зарегистрировано 11 644 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 12 октября от КВИ+ скончался 31 человек.
12 октября 2021 года зафиксировано 99 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, восемь летальных исходов, 191 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 77 533, летальных случаев - 4939, выздоровевших - 65 749.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Алматинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Актюбинская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За последние две недели уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 30%, летальности - на 40%.
На заседании МВК был принят ряд важных решений:
- в целях формирования коллективного иммунитета против COVID-19 увеличен контингент, подлежащий вакцинации с 9,9 миллиона до 11,4 миллиона человек, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ позволит достичь коллективного иммунитета на уровне 60%;
- ревакцинацию населения планируется начать с третьей декады ноября для следующих категории: группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений и закрытых учреждений, сотрудников силовых структур); лица старше 60 лет; лица, самостоятельно прошедшие исследования и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ;
- продлено время работы объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, в зеленой зоне - до 03.00, лидеров проекта Ashyq - до 05.00; в желтой зоне - до 01.00, лидеров проекта Ashyq - до 03.00;
- взаимно признаны паспорта вакцинации с Индией и Филиппинами, в результате, РК достигнуто соглашение о признании паспортов вакцинации с 15 странами (Турция, Венгрия, Грузия, Кыргызстан, Молдавия, Монголия, Таиланд, Беларусь, Армения, Иран, Сан-Марино, Аргентина, Эстония, Индия и Филиппины);
- в Порядок пересечения государственной границы РК на период карантинных ограничений внесены изменения в части свободного (без решения МВК) въезда на территорию РК: иностранцам, которые являются родственниками граждан РК, с подтверждением факта родства; иностранцам, являющимся членами семьи граждан РК, для ухаживания за тяжелобольными, сопровождающим их супругам и несовершеннолетним детям, а также следующим на похороны.
Завершая заседание Межведомственной комиссии, Ералы Тугжанов дал ряд конкретных поручений и обозначил перед участниками МВК приоритетные задачи на ближайшее время.
Фото: из открытых источников
МОСКВА. 13 ОКТЯБРЯ - Борьба с штаммом Дельта выявила необходимость препарата для регулярного бустирования имеющегося иммунитета, это может делать "Спутник Лайт", заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Александр Гинцбург подчеркнул, что "Спутник Лайт", безусловно, является очень перспективным вакцинным препаратом, который может быть использован фактически для любой вакцины, которые сейчас массово используются в мире, сообщает РИА Новости
.
Регулярное раз в шесть месяцев, по всей видимости, бустирование при борьбе с таким необычным и злостным возбудителем, которым является COVID-19 в варианте Дельта, на первый план и выдвигает необходимость иметь препарат, который можно использовать именно для бустирования существующего иммунитета. И тем препаратом является первый компонент "Спутника V" или, как он получил коммерческое название, "Спутник Лайт", - рассказал Гинцбург.
Он добавил, что диапазон около 300 BAU наиболее часто встречающийся при использовании "Спутника V" и поэтому использование "Спутника Лайт" через шесть месяцев для такой категории вакцинированных является очень перспективным и эффективным способом продления протективного иммунитета еще по крайней мере на 6-7 месяцев.
Напомним
, министр здравоохранения Алексей Цой сообщил что в Казахстане выработаны подходы к ревакцинации населения.