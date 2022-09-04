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В Казахстане семейные дебоширы будут подметать улицы

03.09.2022, 12:36 11206
В Казахстане семейные дебоширы будут подметать улицы
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане семейным дебоширам будут заменять административные взыскания на общественно полезные работы, заявил министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Прорабатывается вопрос замены меры административного взыскания "предупреждение" на общественные работы. Это уборка улиц, общественных территорий, строительство и ремонт дорог, озеленение и благоустройство городских территорий, а также другие социально полезные работы", - сообщили министр на заседании правительства. 

 
По его словам, такой вид наказания наиболее эффективно мотивирует потенциальных нарушителей к контролю за своим поведением. 
 
Также планируется ужесточить требования к процедуре примирения сторон в суде путем исключения такого права при повторном совершении противоправного деяния. Подчеркивается, что это позволит прекратить порочную практику психологического давления дебоширов и иных лиц на пострадавших.
 

В рамках ужесточения ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере планируется ввести дополнительный квалифицирующий признак - "в отношении лица, состоящего в сфере семейно-бытовых отношений" по наиболее распространенным уголовным правонарушениям", - проинформировал Марат Ахметжанов.

 
Кроме того, планируется установить нижний порог срока ареста по административным правонарушениям в этой сфере от 5 суток, а также увеличить срок ареста по повторным правонарушениям с 20 до 25 суток. 
 

Предполагается перейти с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Это даст возможность полиции возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших - по факту совершения бытового насилия. При этом окончательная правовая оценка будет даваться судом", - заявил глава МВД РК. 

 
Он отметил, что данная мера позволит обеспечить принцип неотвратимости наказания. 
 
Также министр проинформировал о ходе разработки комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. 
 

Будет разработан стратегический программный документ. Он будет содержать комплекс мер, направленных на консолидацию усилий уполномоченных государственных органов в сфере противодействия наркопреступности и профилактики наркомании", - сообщил он. 

 
При этом будет усилена межведомственная координация, а также контроль и надзор за реализацией планируемых мероприятий. 
 
По словам министра, необходимо оптимизировать медицинский учет наркозависимых лиц с включением в него следующих количественных показателей: 
 
- эпизодическое употребление наркотиков (двукратное в течение года помещение в центры детоксикации); 
 
- госпитализация в связи с отравлением психоактивными веществами в другие медицинские учреждения, в том числе частные клиники; 
 
- получение скорой медицинской помощи при передозировке наркотиками без госпитализации.
 
Также предполагается упрощение процедуры внесения под контроль новых видов синтетических наркотиков с совершенствованием методики их судебно-экспертного исследования, совершенствование механизма ограничения использования при незаконном обороте наркотиков провайдерских, банковских и почтовых услуг и укрепление пограничных пунктов пропуска, зон таможенного досмотра и международного почтового обмена.

Глава МВД также проинформировал о повышении эффективности мер по противодействию интернет- и телефонным мошенничествам. 
 

В рамках реализации поручения главы государства предполагается усилить работу по выявлению преступных схем, привлечению к ответственности их организаторов и дроперов (лица, участвующие в схемах обналичивания). В этих целях на основе комплексного анализа будет разработана ведомственная программа противодействия киберпреступности, в том числе интернет-мошенничествам. Планируется предусмотреть меры организационного и законодательного характера по нейтрализации и профилактике таких преступлений", - сообщил он. 

 
Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено выработке механизмов блокирования звонков с подменных абонентских номеров. 
 

Наряду с этим совместно с уполномоченными органами усилим информационно-разъяснительную работу среди населения. Это повысит правовую и финансовую грамотность граждан", - добавил министр. 


Ранее сообщалось, что доказывать вину семейных дебоширов теперь будет полиция. 
 

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Санитарка специнтерната за истязание детей отделалась ограничением свободы

03.09.2022, 16:13 7441
Санитарка специнтерната за истязание детей отделалась ограничением свободы
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 3 СЕНТЯБРЯ - В Актюбинском уголовном суде вынесли приговор 30-летней санитарке специнтерната, обвиняемой по статье "Истязание", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Polisia.kz, согласно обвинению женщина периодически била воспитанников специнтерната, за которыми должна была следить. Преступление вскрылось весной. Прокурорская проверка выехала в интернат, где воспитывались дети с тяжелыми умственными нарушениями. По камерам видеонаблюдения установили, что сотрудники центра социального обслуживания наносили побои своим воспитанникам. В итоге было заведено уголовное дело
 
В суде санитарка признала свою вину. Прокуроры хотели лишить ее свободы на длительный срок, но суд оказался гуманнее - ее приговорили к четырем годам ограничения свободы.

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Избиение детей в инклюзивном детсаду прокомментировал юрист.
 

В Антикоре рассказали, сколько средств возвращено по коррупционным делам с начала года

03.09.2022, 12:36 11686
В Антикоре рассказали, сколько средств возвращено по коррупционным делам с начала года
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Антикоррупционной службе РК рассказали, сколько средств возвращено по коррупционным делам с начала года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За 8 месяцев 2022 года обеспечен возврат имущества, активов и денежных средств на сумму порядка 500 миллиардов тенге", - сообщили в Антикоре.

 
В ведомстве напомнили, что в послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что одним из значимых факторов формирования успешной нации является качество среднего образования. Каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития.
 

Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ", - заявил Касым-Жомарт Токаев. 

 

Агентство по противодействию коррупции уделяет особое внимание возврату похищенных активов, возмещению ущерба государству и народу Казахстана", - отметили в ведомстве.

 

Столицу Казахстана могут вновь переименовать

03.09.2022, 12:07 11206
Столицу Казахстана могут вновь переименовать
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Вернуть мегаполису прежнее название - Астана предлагают члены депутатской группы "Жана Казакстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам депутатов, народ так и не принял новое название столицы. Поэтому мажилисмены считают, что нужно внести в Конституцию важное изменение. По их мнению, решение о переименовании будет отвечать запросам и ожиданиям граждан, сообщает "Хабар 24". 
 

Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы - Астана, которое в свое время было предложено первым президентом. Это решение будет учитывать вклад первого президента в становление и развитие главного города страны, а также будет отвечать запросам и ожиданиям граждан", - сказал депутат мажилиса парламента РК Едил Жанбыршин.

 
Помимо этого, представители депутатской группы считают, что до выборов нужно вводить норму о семилетнем президентстве. И провести выборы по новым правилам осенью. Такой шаг, по словам мажилисменов, модернизирует систему госуправления и обеспечит условия для устойчивого развития нашей страны. При этом они подчеркнули, что поддерживают инициативу Касым-Жомарта Токаева о выборах президента на однократный семилетний срок.
 

Высказываются различные мнения, что если президент этой осенью на внеочередных выборах будет избран на 5 лет, а затем будет внедрена норма об однократном семилетнем сроке, то могут возникнуть правовые условия для его потенциального выдвижения в будущем на третий срок. Поэтому, чтобы исключить все вопросы и сомнения, что Президент после 5 лет может баллотироваться на новый семилетний срок, считаем, что правильно будет сразу выдвигаться на 7 лет. В этом случае не возникнет никаких правовых коллизий", - сказал Едил Жанбыршин.

 
Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в кулуарах правительства ответил журналистам на вопрос о том, что он думает о переименовании столицы Казахстана в Астану.
 

Эта идея давно уже обсуждается в обществе, безусловно, она заслуживает внимания. Вчера ее обозначила депутатская группа "Жана Казахстан" и внесла на рассмотрение. Я думаю, что после обсуждения в обществе это предложение рассмотрят уже в парламенте. Давайте дождемся, немножко пройдет время, и мы увидим, как на это реагирует общество", - цитирует Романа Скляра Informburo.kz.

 
Напомним, в марте 2019 года был подписан указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан. 
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу

03.09.2022, 09:31 19096
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Погоду большей территории Казахстана по-прежнему будет определять антициклон, с которым ожидается малооблачная и сухая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на северо-западе, севере, западе РК с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами и выпадением града. По республике местами ожидается усиление ветра, на западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской областей, на западе и юге Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
На большей части Акмолинской, Костанайской областей сохраняется высокая пожарная опасность.
 
Днем на большей части Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Кызылординской, Мангистауской, Улытауской областей, на юге Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей, на юге, востоке Костанайской области сохраняется сильная жара. 
 
На большей части Павлодарской области ожидается сильная жара.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 34-36 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 31-33 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 34-36 тепла.

Как сообщалось ранее, сильная жара ожидается в ряде регионов.
 

Сильная жара ожидается в ряде регионов

02.09.2022, 21:19 28661
Сильная жара ожидается в ряде регионов
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Жетысуской, Акмолинской, Карагандинской, Абайской, Костанайской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 3 сентября на севере, востоке и в центре Актюбинской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара 38 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 3 сентября на западе, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара 41 градус. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 
3 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем на юге области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
3-5 сентября днем на севере и юге Алматинской области ожидается сильная жара 35 градусов.
 
3 сентября на западе Атырауской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге сохраняется сильная жара до 38 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 3 сентября на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, ночью на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. 
 
3 сентября ночью на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер южный, на севере области днем 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.
 
Днем 3, 4, 5 сентября в Жетысуской области сохраняется сильная жара 35 градусов.
 
3 сентября на севере, западе Акмолинской области днем ожидается гроза, град. Ветер юго-западный, на севере, востоке, западе области утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 3 сентября на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара 37 градусов.
 
3 сентября на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
3 сентября в северной половине Костанайской области ожидаются гроза, шквал. Днем на севере области град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. Днем на юге, востоке области сохраняется сильная жара до 38 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. 
 
3 сентября днем в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Пьяного гражданина Германии сняли с авиарейса в аэропорту Атырау

02.09.2022, 19:53 31231
АТЫРАУ. 2 СЕНТЯБРЯ - 2 сентября в 11.40 сотрудники транспортной полиции в аэропорту Атырау по прилете авиарейса сообщением Нур-Султан - Атырау по акту представителей авиакомпании Air Astana сняли правонарушителя, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе проверки полицейские установили 45-летнего гражданина Германии, который во время перелета, находясь в нетрезвом состоянии на борту воздушного судна, выражался нецензурной бранью и не подчинялся требованиям экипажа, сообщает Polisia.kz
 
Согласно заключению акта освидетельствования у мужчины было алкогольное опьянение легкой степени. В отношении иностранца составлены сразу два административных протокола по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) и по части 1 статьи 566 КоАП РК (Нарушение правил поведения на воздушном судне) и наложен штраф в размере 3 МРП. Материал по мелкому хулиганству направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Атырау для принятия процессуального решения.
 

Пенсионные выплаты повысят в Казахстане

02.09.2022, 15:31 35156
Пенсионные выплаты повысят в Казахстане
Фото: СЦК РК
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы, озвученный вчера в послании президента Касым-Жомарта Токаева, предусматривает повышение размеров базовой пенсии и увеличение максимального дохода для исчисления солидарных пенсий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%", - сообщает СЦК РК.

 
Сейчас система солидарных пенсий постепенно сворачивается, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы.
 
В целях повышения эффективности пенсионной системы и обеспечения граждан адекватными размерами пенсий в рамках проекта Социального кодекса планируется провести следующие преобразования.
 
1. В период с 2023 по 2027 годы предусматривается поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной - со 100 до 120% от величины прожиточного минимума.

За этот период размер базовой пенсий будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13% и коснется всех 2 млн пенсионеров", - подчеркнули в СЦК.


2. С 1 января 2023 года для граждан, выходящих на пенсию, предусматривается повышение величины максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий, с 46 до 55 месячных расчетных показателей.

Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27% (в течение 3 лет - со 109 до 138 тысяч тенге) и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии. Таким образом, государство принимает на себя обязательства по недопущению роста бедности среди пожилого населения", - пояснили в СЦК.


Ранее в Министерстве труда и соцзащиты населения рассказали о дополнительных мерах соцподдержки семей. 
 

Увеличение срока выплаты пособия по уходу за ребенком - в Минтруда рассказали о дополнительных мерах соцподдержки семей

02.09.2022, 11:37 34486
Увеличение срока выплаты пособия по уходу за ребенком - в Минтруда рассказали о дополнительных мерах соцподдержки семей
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В проекте Социального кодекса Республики Казахстан помимо дейсвтующих государственных пособий и социальных выплат предусмотрены нормы, улучшающие соцподдержку семей с детьми на государственном уровне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Минтруда, во-первых, сроки выплаты государственного пособия по уходу за ребенком и социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком будут увеличены с одного года до полутора лет.
 

При этом в случае раннего выхода на работу получателя выплаты из ГФСС ее размер будет сохранен на уровне госпособия. Необходимо подчеркнуть, что размер ставки социальных отчислений работодателей за их работников в ГФСС остается без изменений", - уточнили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

 
Во-вторых, родители, имеющие стаж участия в системе социального страхования менее 6 месяцев за последние 2 года до рождения ребенка, будут получать государственное пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое из республиканского бюджета наряду с неработающими лицами.
 
В-третьих, для установления социальной справедливости будет дифференцирован размер пособия награжденным матерям. Так, размер пособия для награжденных подвеской "Алтын алка" или получивших ранее звание "Мать-героиня", награжденных орденами "Материнская слава" I и II степени увеличится с 6,4 МРП до 7,4 МРП.
 
На сегодняшний день матери, родившие и воспитавшие 6 и 7 и более детей, получают одинаковые размеры пособий.
 
При этом многодетным матерям, родившим и воспитавшим более 6 или 7 детей, как дань уважения будет установлен статус награжденных матерей.
 
В-четвертых, в целях включения в стаж работы при назначении пенсии индивидуальным помощникам, занятым предоставлением услуг для детей с инвалидностью, с 2023 года будут осуществляться пенсионные взносы.
 
В-пятых, с целью предоставления семьям, получающим адресную социальную помощь, возможности самостоятельно покупать продуктовые наборы будет осуществлена монетизация гарантированного социального пакета, предоставляемого детям в возрасте от 1 до 6 лет, путем установления дополнительной выплаты на детей из числа получателей АСП.
 
В настоящее время система социальной поддержки семей предусматривает разные жизненные ситуации и включает в себя социальную выплату по беременности и родам из ГФСС, пособие на рождение ребенка, по уходу за ребенком до достижения им одного года для неработающих женщин из государственного бюджета и для работающих женщин - из ГФСС, пособия многодетным семьям и награжденным матерям, которые выплачиваются без учета дохода семьи.
 
Также предусмотрено субсидирование обязательных пенсионных взносов женщинам, занятым уходом за ребенком до достижения им одного года, в размере 10% от среднемесячного дохода.

Напомним, выступая с посланием народу Казахстана, президент сообщил, что с 1 января 2023 года будет увеличен срок выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
 

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