В Казахстане семейные дебоширы будут подметать улицы

Прорабатывается вопрос замены меры административного взыскания "предупреждение" на общественные работы. Это уборка улиц, общественных территорий, строительство и ремонт дорог, озеленение и благоустройство городских территорий, а также другие социально полезные работы", - сообщили министр на заседании правительства.
По его словам, такой вид наказания наиболее эффективно мотивирует потенциальных нарушителей к контролю за своим поведением.
Также планируется ужесточить требования к процедуре примирения сторон в суде путем исключения такого права при повторном совершении противоправного деяния. Подчеркивается, что это позволит прекратить порочную практику психологического давления дебоширов и иных лиц на пострадавших.
В рамках ужесточения ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере планируется ввести дополнительный квалифицирующий признак - "в отношении лица, состоящего в сфере семейно-бытовых отношений" по наиболее распространенным уголовным правонарушениям", - проинформировал Марат Ахметжанов.
Кроме того, планируется установить нижний порог срока ареста по административным правонарушениям в этой сфере от 5 суток, а также увеличить срок ареста по повторным правонарушениям с 20 до 25 суток.
Предполагается перейти с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Это даст возможность полиции возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших - по факту совершения бытового насилия. При этом окончательная правовая оценка будет даваться судом", - заявил глава МВД РК.
Он отметил, что данная мера позволит обеспечить принцип неотвратимости наказания.
Также министр проинформировал о ходе разработки комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.
Будет разработан стратегический программный документ. Он будет содержать комплекс мер, направленных на консолидацию усилий уполномоченных государственных органов в сфере противодействия наркопреступности и профилактики наркомании", - сообщил он.
При этом будет усилена межведомственная координация, а также контроль и надзор за реализацией планируемых мероприятий.
По словам министра, необходимо оптимизировать медицинский учет наркозависимых лиц с включением в него следующих количественных показателей:
- эпизодическое употребление наркотиков (двукратное в течение года помещение в центры детоксикации);
- госпитализация в связи с отравлением психоактивными веществами в другие медицинские учреждения, в том числе частные клиники;
- получение скорой медицинской помощи при передозировке наркотиками без госпитализации.
Также предполагается упрощение процедуры внесения под контроль новых видов синтетических наркотиков с совершенствованием методики их судебно-экспертного исследования, совершенствование механизма ограничения использования при незаконном обороте наркотиков провайдерских, банковских и почтовых услуг и укрепление пограничных пунктов пропуска, зон таможенного досмотра и международного почтового обмена.
Глава МВД также проинформировал о повышении эффективности мер по противодействию интернет- и телефонным мошенничествам.
В рамках реализации поручения главы государства предполагается усилить работу по выявлению преступных схем, привлечению к ответственности их организаторов и дроперов (лица, участвующие в схемах обналичивания). В этих целях на основе комплексного анализа будет разработана ведомственная программа противодействия киберпреступности, в том числе интернет-мошенничествам. Планируется предусмотреть меры организационного и законодательного характера по нейтрализации и профилактике таких преступлений", - сообщил он.
Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено выработке механизмов блокирования звонков с подменных абонентских номеров.
Наряду с этим совместно с уполномоченными органами усилим информационно-разъяснительную работу среди населения. Это повысит правовую и финансовую грамотность граждан", - добавил министр.
Ранее сообщалось, что доказывать вину семейных дебоширов теперь будет полиция.