В Казахстане снова отмечаются перебои в работе мессенджера WhatsApp

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане со вчерашнего дня наблюдаются перебои в работе мессенджера WhatsApp, передает корреспондент агентства.

Вчера, 11 июня, WhatsApp работал с перебоями, а вечером не функционировал совсем. С сегодняшнего дня пользователи мессенджера наблюдают полную блокировку - не грузятся голосовые сообщения, не отправляются фото и видеофайлы, не проходят звонки. По словам пользователей, проблемы с мессенджером наблюдаются по всему Казахстану, как в мобильном приложении, так и через компьютерную web-версию.

Некоторые пользователи также жалуются на сбои в работе Instagram и Facebook.

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