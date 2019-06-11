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Токаев о блокировке соцсетей: был не в курсе

10.06.2019, 19:52 89155
Токаев о блокировке соцсетей: был не в курсе
Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на брифинге ответил на вопрос о блокировке социальных сетей, передает корреспондент агентства.
 

Я не совсем был не в курсе, что социальные сети блокируются. Но, конечно же, правоохранительным органам будет дано соответствующее поручение", - сказал глава государства.

 
Он отметил, что сам является активным пользователем соцссетей, ведет страничку в Twitter.
 
В то же время Токаев подчеркнул, что соцсети не должны использоваться в деструктивных целях, сеять раздор и провоцировать людей на столкновения. 
 
Напомним, 9 июня в Казахстане прошли выборы президента. Накануне их проведения граждан призывали к бойкоту и проведению митингов. По данным МВД, за участие в несанкционированных митингах в Нур-Султане и Алматы было задержано около 500 человек. Сегодня Токаев сообщил о том, что в канун выборов поручил правоохранительным органам проявлять максимальную сдержанность по отношению к митингующим.
 

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