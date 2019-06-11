Токаев о блокировке соцсетей: был не в курсе

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на брифинге ответил на вопрос о блокировке социальных сетей, передает корреспондент агентства.

Я не совсем был не в курсе, что социальные сети блокируются. Но, конечно же, правоохранительным органам будет дано соответствующее поручение", - сказал глава государства.

Он отметил, что сам является активным пользователем соцссетей, ведет страничку в Twitter.

В то же время Токаев подчеркнул, что соцсети не должны использоваться в деструктивных целях, сеять раздор и провоцировать людей на столкновения.

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