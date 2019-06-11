Токаев прокомментировал митинги в день выборов

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал митинги, прошедшие в день выборов в Нур-Султане и Алматы, передает корреспондент агентства.

Как отметил глава государства, накануне выборов президента РК Генпрокуратура предупредила об ответственности за незаконные протесты. Тем не менее ряд граждан вышел на улицы.

В связи с тем что некоторые граждане вели себя недостойно, провоцировали сотрудников полиции, со стороны полиции были приняты меры. К сожалению, эти граждане пользовались информацией извне, подталкивались к незаконным действиям. Ставили под угрозу спокойствие, безопасность других граждан, в связи с чем они обращались в полицию с просьбой обеспечить их спокойствие. Поэтому я, пользуясь возможностью, хотел бы выразить благодарность сотрудникам полиции, которые профессионально и достойно несли свою службу", - сказал Токаев сегодня на брифинге в Акорде.

Он также сообщил, что в ходе митингов трое полицейских получили ранения.

"С моей стороны в канун выборов были даны поручения в адрес правоохранительных органов: проявлять максимальную сдержанность. Что они и сделали во время демонстраций, и в будущем они будут вести себя именно таким образом", - подчеркнул президент.

Говоря о протестах и требованиях митингующих, Токаев отметил, что считает необходимым предложить им форму диалога. "Будет создан Комитет общественного доверия, в который войдут представители различных кругов нашего общества, где мы сможем обмениваться мнениями. Моя принципиальная позиция состоит в том, что разные мнения могут существовать, но у нас единая нация", - заключил президент.

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