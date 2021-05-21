В Казахстане сохраняется неустойчивый характер погоды

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НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 19 мая 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, местами пройдут дожди с грозами, на юго-востоке и востоке местами сильный дождь. Лишь на юго-западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, шквал, усиление ветра, возможно выпадение града", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, днем в Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, в Восточно-Казахстанской области порывы ветра 23-28 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области местами туман.

В Алматинской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, возможен град.

В Туркестанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром и днем местами-шквал.

В Павлодарской, Костанайской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидается туман, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской областях, днем в Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области порывы 25 метров в секунду.

Ночью в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидаются заморозки 2 градуса.

В Костанайской области местами на почве ожидаются заморозки, 2 градуса.

На большей части Кызылординской, местами в Атырауской области, в отдельных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы ожидается дождь с грозой, температура воздуха днем составит +22 -+24 градуса.

В Нур-Султане - переменная облачность, +20 - +22 градуса.

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