В Алматы, Шымкенте и ряде областей объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Алматы, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Алматинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 20 мая в Жамбылской области местами ожидается сильный дождь. 20 мая местами ожидается шквал. 20-22 мая местами ожидаются гроза, град. 21-22 мая местами ожидается туман. 20-22 мая местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

20 мая в Западно-Казахстанской области ожидаются местами гроза, шквал, возможен град. Ветер юго-восточный, южный, 9-14, местами 15-20 метров в секунду.

Днём 20 мая в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный, днём местами порывы 18 метров в секунду.

Утром и днем 20 мая в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный, местами 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте 20 мая ожидается ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

20 мая в Кызылординской области местами ожидается гроза. 20-22 мая ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

20 мая в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

20 мая в Алматинской области ожидается сильный дождь, угроза усиления ветра с порывами до 23-28 метров в секунду.

Днем 20 мая в Алматы сильный дождь. Временами гроза, град. Ветер северо-восточный при грозе порывы 13 метров в секунду.

Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 20-22 мая. По информации синоптиков, 20 мая с вторжением холодных воздушных масс из районов Карского моря ожидается кратковременное понижение температуры воздуха на большей части республики, за исключением западных и южных регионов.

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