В Казахстане ожидается кратковременное ослабление жары

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 20-22 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации синоптиков, 20 мая с вторжением холодных воздушных масс из районов Карского моря ожидается кратковременное понижение температуры воздуха на большей части республики, за исключением западных и южных регионов.

В ночные часы в северных, северо-западных, центральных, восточных, юго-восточных регионах местами ожидаются заморозки до 2 градусов. Но уже днем 21 мая, с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, ожидается повышение температур: в северных, северо-западных, центральных районах до 25-33 тепла, на юге - до 35 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с прохождением атмосферных фронтальных систем местами пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. 20-21 мая на востоке и юго-востоке страны местами ожидается сильный дождь. В ночные и утренние часы в отдельных областях по республике ожидается туман.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства