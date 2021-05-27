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В Казахстане сократилось число безработных

26.05.2021 4888
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - В I квартале 2021 года численность безработных в Казахстане уменьшилась на 1,7 тысячи человек по сравнению с IV кварталом 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Несмотря на ограничительные меры в период пандемии коронавируса в Казахстане не зарегистрирован всплеск уровня безработицы, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
 
По данным ведомства, в I квартале 2021 года уровень безработицы составил 4,9%, что всего на 0,1% выше показателя аналогичного периода 2020 года.
 
Для сравнения, в период пандемии в развитых странах произошел резкий скачок уровня безработицы: в США до 8,1% (+4,4%), в Канаде - до 9,6% (+3,9%), в Испании - до 15,5% (+1,4%.).
 
При этом в I квартале 2021 года в Казахстане занятость восстановилась практически во всех отраслях экономики, рост в среднем составил 1,8%.
 

Планомерные антикризисные меры, принятые правительством РК, позволили нивелировать последствия пандемии на рынок труда. Только в 2020 году различными мерами занятости в рамках реализации государственных программ было охвачено более 1,4 миллиона казахстанцев", - сообщили в Минтруда.

 
В ведомстве подчеркнули, что в текущем году комплексная работа по обеспечению занятости населения будет продолжена.
 

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