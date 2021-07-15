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В Казахстане сразу вдвое за год выросло количество правонарушений, связанных с торговлей людьми

14.07.2021 10180
В Казахстане сразу вдвое за год выросло количество правонарушений, связанных с торговлей людьми
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - За январь - май 2021 года в стране зарегистрировали 63 правонарушения, связанных с торговлей людьми - сразу вдвое больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Большая часть преступлений пришлась на организацию или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество: 35 случаев, против 20 правонарушений годом ранее, сразу плюс 75% за год, сообщает Ranking.kz.
 
Ещё 8 случаев пришлось на торговлю несовершеннолетними, 7 случаев - на вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией, по 6 случаев - на торговлю людьми и вовлечение в проституцию, 1 случай - на незаконное лишение свободы с целью эксплуатации.
 
В целом за январь – декабрь 2020 года было зарегистрировано 120 правонарушений, связанных с торговлей людьми - на 34,1% меньше, чем годом ранее.
 
За пять месяцев текущего года к уголовной ответственности привлекли 25 человек за торговлю несовершеннолетними, 6 человек - за организацию или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество, 4 человека - за торговлю людьми. Большинство из них - граждане РК, также были привлечены к уголовной ответственности 2 гражданина стран СНГ, причастные к правонарушениям по статье "торговля несовершеннолетними".
 
Почти все виновные в преступлениях, связанных с торговлей людьми - безработные, имеющие среднее или средне-специальное образование.
 
С начала года от таких правонарушений пострадали 25 человек (без учёта статьи "Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации" (статья 126, часть 3, пункт. 2), в том числе 23 женщины, 9 несовершеннолетних.
 
По данным управления ООН по наркотикам и преступности, в странах Центральной Азии и Восточной Европы большая часть жертв торговли людьми по форме эксплуатации используется для принудительного труда (66%) и сексуальной эксплуатации (23%).
 
Большинство жертв в странах Центральной Азии - взрослые женщины (55%). На долю мужчин приходится 32%, мальчиков - 8%, девочек - 5%.
 
Казахстан перешёл из "контрольного списка" во вторую категорию стран (Tier 2) в глобальном Докладе о торговле людьми, что свидетельствует об улучшении положения в данной сфере обеспечения прав человека, сообщает МИД РК.
 

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