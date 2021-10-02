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В Казахстане стартовал второй этап переписи населения

01.10.2021, 10:31 48763
В Казахстане стартовал второй этап переписи населения
Фото: www.ritmeurasia.org
НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - Сегодня в Казахстане стартовал второй этап переписи населения, он продлится до конца месяца, передает KAZAKHSTAN TODAY
 
С 1 октября в Казахстане начался второй этап переписи населения, когда интервьюеры начнут обход по домам. На втором этапе планируют опросить тех, кто не прошел перепись онлайн.

Отметим, что сервисы для онлайн-переписи будут доступны до 15 октября.
 
Главным новшеством традиционного этапа станет использование интервьюерами электронных планшетов. 
 
Напомним, в нынешней переписи населения предусмотрен 91 вопрос. Однако это не означает, что каждый гражданин ответит на все вопросы. Потому как в опросных листах есть вопросы для людей, выехавших за рубеж или прибывших в страну. Также предусмотрены вопросы по состоянию жилья, на которые отвечают только владельцы. Кроме того, есть вопросы, адресованные только женщинам. 
 

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