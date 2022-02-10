В Казахстане транспортные полицейские изъяли 129 единиц боеприпасов для различных видов оружия

НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Транспортные полицейские в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с 19 января изъяли 129 единиц боеприпасов для различных видов оружия, сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В частности, при проведении обходов заброшенных зданий, расположенных возле станции Бурыл Жамбылской области, обнаружена тара, внутри которой находилось 60 патронов калибра 7,62 миллиметра, проинформировали в пресс-службе.
Также в ходе ОПМ изъято множество ценных вещей и предметов, похищенных в ходе мародерских действий, в том числе 35 единиц различного вида оружия,
Сотрудниками департамента только в Алматы изъято 6 нарезных, 15 гладкоствольных, 4 пневматических единиц оружия, а также 1 газовый и 1 сигнальный пистолет", - отметили в ДП на транспорте.
Кроме того, в ходе ОПМ к административной ответственности за различные виды правонарушений привлечены более 500 человек. Оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок" продолжается.