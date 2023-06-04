В Казахстане усилена ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере

Если ранее по статье 106 предусматривалась ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет, то теперь наказание составляет от 6 до 10 лет лишения свободы

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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С 19 мая вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения". Законом введено усиление ответственности за правонарушения в семейно-бытовой сфере, - С 19 мая вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения". Законом введено усиление ответственности за правонарушения в семейно-бытовой сфере, сообщает Polisia.kz.





В статьях 106 (Причинение тяжкого вреда здоровью) и 107 (Средней тяжести) УК РК введены квалифицирующие признаки "совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного". Зависимыми лицами в данном случае могут выступать супруги, в том числе проживающие в гражданском браке.





Если ранее по статье 106 предусматривалась ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет, то теперь наказание составляет от 6 до 10 лет лишения свободы. Кроме того, административное или уголовное производство может начаться без заявления со стороны потерпевшего лица", - сообщили в МВД.





Как сообщалось ранее, принятые поправки позволят возбуждать административные дела в данной сфере без заявления потерпевшего. Для составления протокола теперь будет достаточно свидетельских показаний соседей, записи с камер видеонаблюдения либо видеорегистратора сотрудника полиции.





Также исключается возможность повторного примирения сторон.





В 2022 году по бытовым скандалам в суд было направлено 47 тысяч адмпротоколов, из них 20 тысяч прекращены в связи с примирением. Теперь примириться можно будет только один раз в суде.





В МВД призывают граждан к ответственным отношениям в семейно-бытовой сфере.