В Казахстане усилят ответственность за насилие в быту  

В УК РК введены признаки совершения деяния в отношении лица, находящегося в зависимости от виновного

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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 апреля президент РК - 17 апреля президент РК подписал закон по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказаний и предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения. Закон усиливает ответственность за семейно-бытовое насилие. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров на брифинге службы центральных коммуникаций.





Депутаты парламента поддержали наши поправки, глава государства их подписал. Изменения в УК РК вступают в силу с 15 мая, в КоАП - с 1 июля 2023 года", - сказал он.





По словам спикера, ежегодно в полицию поступает более 100 тысяч заявлений и сообщений о семейно-бытовых конфликтах. Законодательство в этой сфере то ужесточалось, то смягчалось, но особых изменений это не принесло. Более того, в 2015-2016 годах по более чем 100 тысячам поступивших сообщений виновные не понесли никакого наказания. Правоохранители столкнулись с другой проблемой - потерпевшие зачастую не хотят "выносить сор из избы", находясь в финансовой и психологической зависимости от агрессора.





МВД принимает меры реагирования на каждый сигнал о бытовом насилии, однако в 60% случаев потерпевшие отказываются от подачи заявлений. А согласно действующему законодательству без заявления потерпевшего семейного дебошира нельзя привлечь к ответственности. В результате безнаказанность порождает вседозволенность, рукоприкладство переходит в привычку, что нередко ведет к более тяжким последствиям", - сказал заместитель председателя комитета МВД.





По статистике текущего года, для обеспечения безопасности потерпевших вынесено 26 тысяч защитных предписаний. В отношении дебоширов составлено 17,5 тысячи административных протоколов. По решению суда арестовано более 4 тысяч лиц. Однако практически половина потерпевших примирились в суде с агрессорами. Нередки повторные случаи проявления бытового насилия.









МВД выработало законодательные изменения, которые предусматривают переход от заявительного к выявительному характеру регистрации подобных правонарушений.





Как показывает практика, после прибытия полицейских на место скандала потерпевшие отказываются писать заявление. Только в прошлом году было более 70 тысяч таких фактов. Однако после ухода полицейских скандалы нередко возобновляются и приводят порой к тяжким последствиям", - отметил спикер.





Поправки позволят возбуждать административные дела в данной сфере без заявления потерпевшего. Для составления протокола теперь будет достаточно свидетельских показаний соседей, записи с камер видеонаблюдения либо видеорегистратора сотрудника полиции.





Исключается возможность повторного примирения сторон.





В 2022 году по бытовым скандалам в суд было направлено 47 тысяч адмпротоколов, из них 20 тысяч прекращены в связи с примирением. Теперь примириться можно будет только один раз в суде.





Стоит отметить, что усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. Определены и увеличены конкретные сроки административного ареста в зависимости от тяжести правонарушения. Ужесточающие поправки внесены в отдельные статьи УК РК.





Помимо законодательства об административных правонарушениях внесены изменения и в уголовное законодательство. В частности, в бытовых условиях к виновному за причинение тяжких травм и телесных повреждений средней тяжести, совершенных в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости, будет налагаться отягчающая уголовная ответственность. В отношении виновного в статьях 106 и 107 Уголовного кодекса были введены отягчающие обстоятельства - совершение действий в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости", - сообщил начальник управления следственного департамента МВД Ермек Шулден.





Также, по его словам, поправки в законодательство предусматривают сохранение здоровья осужденных, осуществление прав, гуманное обращение при наличии серьезных заболеваний, сохранение социальных связей осужденных женщин с детьми, расширение механизмов законопослушного поведения среди впервые осужденных, а также приведение в соответствие национального законодательства с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство отношений и видов наказаний





Еще одним нововведением закона является установление права следователя на составление краткого протокола в случае использования видеозаписи.





Это обеспечит сокращение процессуальных сроков и предотвращение пыток. Норма направлена на повышение уровня защиты конституционных прав граждан, сокращение времени проведения следственных действий и избавление от бюрократии", - сказал Шулден.