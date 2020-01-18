В Казахстане услуга подтверждения инвалидности детей до 18 лет стала доступна онлайн

"Раньше возможность получить подтверждающий инвалидность документ через портал могли только взрослые, а родители несовершеннолетнего ребенка с ограниченными возможностями для получения подтверждения были вынуждены приходить в центры обслуживания населения. Новая услуга существенно облегчит и ускорит этот процесс", - рассказал директор департамента развития и сопровождения ИС по установлению инвалидности и оказания социальных услуг ЦРТР Серик Тогызбай.
Новая услуга доступна на портале электронного правительства egov.kz, в разделе "Социальное обеспечение. Поддержка инвалидов". Воспользоваться новым функционалом можно при помощи электронной цифровой подписи и (или) одноразового пароля.
Как сообщалось ранее, в Казахстане выдачу справок о регистрации в качестве безработного перевели в электронный формат.
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