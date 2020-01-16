В Казахстане выдачу справок о регистрации в качестве безработного перевели в электронный формат

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Министерство труда и социальной защиты населения РК внедрило услугу по выдаче справки о регистрации в качестве безработного на портале электронного правительства в онлайн-режиме через egov.kz, передает Kazakhstan Today.

Ранее для получения справки о регистрации в качестве безработного требовалось обязательное физическое обращение в центр занятости населения. При этом справка выдавалась на бумажном носителе в течение дня. Теперь справку можно получить моментально, заказав ее онлайн на egov.kz.

"Когда мы анализировали госуслуги социально-трудовой сферы, то поняли, что всевозможные справки мы будем переводить в электронный формат, потому что само оказание услуг по выдаче справки в той или иной инстанции - достаточно нетрудоемкий процесс. Для их получения гражданам приходилось ездить, например, в центр занятости. Теперь, благодаря цифровизации, уже нет необходимости физического обращения. Основное преимущество такого формата в том, что справку можно получить моментально где угодно, главное, чтобы был доступ в Интернет. В будущем мы вообще хотим отойти от получения справок в какой-либо форме, если информация имеется в базах госорганов ", - прокомментировал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев.

Для получения справки на портале электронного правительства нужно пройти по вкладке "Услуги" на главной странице, далее перейти в раздел "Трудоустройство и занятость". Выбрав услугу, необходимо авторизоваться, заполнить заявку, заверить ее электронной цифровой подписью или СМС-паролем (необходима регистрация в базе мобильных граждан). Справка о регистрации в качестве безработного моментально появится в личном кабинете в разделе "История получения услуг", уточнили в пресс-службе министерства.

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