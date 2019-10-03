В Казахстане планируют сократить порядка 30 видов справок

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Правительство для граждан предложило сократить еще 28 видов информационных справок, сообщила в ходе своего выступления на презентации цифровых новинок электронного правительства председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Асемгуль Балташева, передает Kazakhstan Today.

По ее словам, вслед за адресной справкой могут исчезнуть такие виды услуг, как выдача справки об отсутствии/наличии недвижимости, справки из психо-, нарко- и противотуберкулезного диспансеров, справки о регистрации в качестве безработного и так далее.





"Ежегодно в ЦОНах Казахстана получали более 10 миллионов адресных справок в год. Их просили при трудоустройстве, для оформления детей в школы, детские сады и так далее. Отмена адресных справок означает, что теперь казахстанцы посетят ЦОНы на 10 миллионов раз меньше", - добавила она.

Вопрос об исключении данных услуг из реестра будет вынесен на рассмотрение Межведомственной комиссии по оптимизации госуслуг. По результатам будет принято решение, какие из этих услуг будут переведены в разряд сведений, а какие исчезнут вовсе. Данные виды справок находятся в ведении Министерства юстиции, Министерства обороны, Генеральной прокуратуры и так далее. Всего десять ведомств.

Напомним, ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев выступил с инициативой об упразднении адресной справки . Министерство внутренних дел РК поддержало эту идею и интегрировало свои базы данных с другими госорганами. С 1 ноября проверить место своей регистрации граждане смогут в личном кабинете на портале электронного правительства egov.kz.

Ежегодно госкорпорация "Правительство для граждан" оказывает казахстанцам более 30 миллионов госуслуг, больше половины из них - информационные справки. Планируется, что их отмена облегчит жизнь услугополучателей, позволит снизить нагрузку на центры обслуживания населения и сократит бумажный оборот.

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