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Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане отменили выдачу адресных справок, передает Kazakhstan Today.

МВД интегрировало свои базы данных с другими государственными органами, что упростило механизм оказания государственных услуг населению. В частности, полностью отменяется выдача адресных справок, так как эти данные есть уже в базах всех госорганов", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

В ведомстве отметили, что ежегодно населением запрашивается более 10 млн адресных справок в государственные органы и организации для получения документов, льгот, пособий и других услуг. При устройстве на работу, в школы, детсады, поликлиники, банки и так далее граждане вынуждены постоянно обращаться в ЦОН, госорганы, терять время в очередях.

В целях исключения бумажной волокиты и сокращения времени получения государственных услуг адресная справка теперь запрашиваться не будет. Сейчас вносятся соответствующие поправки в нормативно-правовые акты", - проинформировали в МВД.

В пресс-службе также пояснили, что сами граждане сведения об адресе регистрации могут проверять у себя в личном кабинете на портале "электронного правительства". Собственники жилья также могут проверить через портал или мобильное приложение "электронного правительства" сведения о лицах, зарегистрированных у них по адресу.

Отмена выдачи адресных справок сократит излишний бумажный документооборот и необходимость гражданам обращаться в ЦОНы за справками.

Кроме того, МВД упрощен и оптимизирован ряд других государственных услуг, связанных с регистрацией граждан. До конца года, в рамках программы "Цифровой Казахстан", МВД планирует перевести в электронный формат еще 8 услуг населению. Таким образом, порядка 90% государственных услуг, оказываемых населению МВД, будут автоматизированы, заключили в пресс-службе.

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