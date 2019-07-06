В Казахстане планируют отменить ЭЦП

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"На практике Агентством установлено, что одним из факторов, сдерживающим развитие электронных услуг является обязательное условие по наличию электронной цифровой подписи, так называемое ЭЦП. Для многих является затруднительным ее получение и применение. Для этого необходимы посещение ЦОНа, наличие специального программного обеспечения и технических характеристик компьютера, периодическое обновление", - сообщила службы Анар Жаилганова в пресс-центре правительства.
Она отметила, что предлагается значительно облегчить получение электронных услуг за счет использования в качестве методов аутентификации одноразовых СМС-паролей, либо метода единого идентификационного номера, сообщает "Хабар 24".
Это практикуется в таких передовых странах, как Великобритания, Франция, Южная Корея и Китай. В Казахстане СМС-пароли применяются лишь по 64 государственным услугам. В этой связи будет продолжена работа по отказу от электронно-цифровой подписи взамен на использование одноразового пароля по всем услугам реестра. Для комфорта наших граждан и быстрого получения госуслуг мы планируем исключить одноразовые справки из реестра госуслуг. Совместно с госорганами будет проведена работа по исключению из реестра 62 видов различных справок, выписок и документов, которые необходимы для представления в качестве подтверждающих сведений в другие инстанции. В этом перечне такие востребованные справки как об отсутствии судимости, о временной нетрудоспособности, о наличии либо отсутствии недвижимости, выписка из медицинской карты больного и другие", - сообщила Анар Жаилганова.
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