В Казахстане планируют отменить ЭЦП

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Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане планируется отказаться от электронно-цифровой подписи (ЭЦП), сообщила председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает Kazakhstan Today.

"На практике Агентством установлено, что одним из факторов, сдерживающим развитие электронных услуг является обязательное условие по наличию электронной цифровой подписи, так называемое ЭЦП. Для многих является затруднительным ее получение и применение. Для этого необходимы посещение ЦОНа, наличие специального программного обеспечения и технических характеристик компьютера, периодическое обновление", - сообщила службы Анар Жаилганова в пресс-центре правительства.

Она отметила, что предлагается значительно облегчить получение электронных услуг за счет использования в качестве методов аутентификации одноразовых СМС-паролей, либо метода единого идентификационного номера, сообщает "Хабар 24"

Это практикуется в таких передовых странах, как Великобритания, Франция, Южная Корея и Китай. В Казахстане СМС-пароли применяются лишь по 64 государственным услугам. В этой связи будет продолжена работа по отказу от электронно-цифровой подписи взамен на использование одноразового пароля по всем услугам реестра. Для комфорта наших граждан и быстрого получения госуслуг мы планируем исключить одноразовые справки из реестра госуслуг. Совместно с госорганами будет проведена работа по исключению из реестра 62 видов различных справок, выписок и документов, которые необходимы для представления в качестве подтверждающих сведений в другие инстанции. В этом перечне такие востребованные справки как об отсутствии судимости, о временной нетрудоспособности, о наличии либо отсутствии недвижимости, выписка из медицинской карты больного и другие", - сообщила Анар Жаилганова.

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