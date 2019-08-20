В Казахстане упростили прохождение медосмотра при получении водительских прав

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане упростили прохождение медосмотра при получении водительского удостоверения, передает Kazakhstan Today.

Введенное новшество полезно не только для тех, кто получает водительское удостоверение впервые, но и для остальных автомобилистов, которым необходима медицинская справка 083У, сообщили в пресс-службе Госкорпорации "Правительство для граждан".

Состав медицинской комиссии на получение медсправки сократился с 7 до 4 специалистов: достаточно пройти терапевта, окулиста, отоларинголога и психиатра-нарколога. Также отменено требование по проведению лабораторно-инструментального исследования - больше нет необходимости проходить такие процедуры, как общий анализ крови, общий анализ мочи, флюорографическое исследование, исследование биологических сред на предмет употребления психоактивных веществ", - уточнили в ведомстве.

Упрощенный процесс получения медицинской справки предусматривает также удобное получение справок из психо- и наркодиспансеров. Теперь терапевту достаточно проверить все данные в информационной системе "Электронный регистр диспансерных больных" и выдать соответствующую справку.

Для получения водительского удостоверения гражданам необходимо прийти в СпецЦОН с удостоверением личности, справкой о прохождении медосмотра и оплатить госпошлину. Справка о прохождении медосмотра необходима при оформлении водительского удостоверения впервые, просрочке или лишении "прав".

По информации пресс-службы, с начала года более 337 тысяч автомобилистов уже получили свои водительские удостоверения.

Напомним, ранее МВД приняло решение о ликвидации регистрационно-экзаменационных подразделений . С 1 июля текущего года эти функции переданы в Государственную корпорацию "Правительство для граждан".

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