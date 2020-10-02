В Казахстане утвердили перечень социально значимых заболеваний

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Алексей Цой подписал приказ "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний", передает Kazakhstan Today.

В перечне социально значимых заболеваний находятся: туберкулез; болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); хронические вирусные гепатиты и цирроз печени; злокачественные новообразования; сахарный диабет; психические, поведенческие расстройства (заболевания); детский церебральный паралич; острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев); ревматизм; системные поражения соединительной ткани; дегенеративные болезни нервной системы; демиелинизирующие болезни центральной нервной системы; орфанные заболевания.

Приказ вводится в действие через 10 дней после официального опубликования.

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