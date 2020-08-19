В Казахстане утверждены правила деятельности журналистов на митингах

Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - Министра информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева подписала приказ , утверждающий Правила деятельности журналиста (представителя средства массовой информации), присутствующего на мирных собраниях, передает Kazakhstan Today.

Документом также утверждаются формы отличительных знаков журналистов на подобных мероприятиях.

Приказ подписан 14 августа и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

При осуществлении своей деятельности по сбору, обработке и подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях для средств массовой информации, журналист имеет при себе удостоверение журналиста, а также осуществляет ношение одного либо нескольких отличительных знаков (Описание прилагается - Прим. агентства)", - говорится в документе.

Согласно документу, местный исполнительный орган должен принять меры по обеспечению журналистов Оперативным пресс-центром если предполагаемое количество участников мирного собрания, заявленное в уведомлении о проведении мирных собраний или заявлении о получении согласования, превышает 200 человек, либо по запросу СМИ, направляемому в местный исполнительный орган. При этом запрос СМИ направляется в срок не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения мирного собрания, в произвольной форме с указанием количества журналистов.

Оперативным пресс-центром является место (территория), которое соответствует следующим условиям: ограничение лентой; обеспечение достаточной видимости для произведения фото-, видеосъемки и получения интервью; обеспечение электроснабжением; обеспечение безопасности журналистов посредством незамедлительного реагирования сотрудников органов внутренних дел в случае угрозы жизни и здоровью", - уточняется в правилах.

При этом оговаривается, что журналист может осуществлять свою деятельность по сбору, обработке и подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях для средств массовой информации, как на месте (территории) Оперативного пресс-центра, так и за его пределами.

В целях сопровождения журналистов к Оперативному пресс-центру, содействия журналистам в получении интервью, комментариев у организаторов и участников мирного собрания, разъяснения мер, направленных на обеспечение безопасности журналистов, местный исполнительный орган обеспечивает участие своего представителя во время проведения мирного собрания. Лица, препятствующие журналистам в осуществлении их профессиональной деятельности, несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан", - прописано в правилах.

Документом также утверждены формы отличительных знаков журналиста.

Формами отличительных знаков журналиста являются жилет, нарукавная повязка, наклейка. При ношении указанных отличительных знаков необходимо обеспечить их ясную видимость", - сказано в правилах.

Жилет должен быть ярко-синего цвета, впереди и на спине жилета по горизонтали должны быть прошиты две светоотражающие полоски шириной не менее 20 миллиметров. Впереди и на спине жилета над светоотражающими полосками располагается надпись "PRESS". Размер надписи "PRESS": высота буквы не менее 40 миллиметров на передней части, на спине - не менее 60 миллиметров, ширина буквы не менее 50 миллиметров, толщина шрифта не менее 12 миллиметров. Надпись выполняется латинскими буквами, изготавливается шрифтом "Arial" из светоотражающей ткани серебристого цвета.

Нарукавная повязка должна быть ярко-желтого цвета, в центре располагается надпись "PRESS". Размер надписи: "PRESS" - высота буквы не менее 40 миллиметров, ширина буквы не менее 30 миллиметров, толщина шрифта не менее 12 миллиметров. Надпись выполняется латинскими буквами, изготавливается шрифтом "Arial" черного цвета.

Наклейка представляет собой форму прямоугольника шириной не менее 280 миллиметров, высотой не менее 100 миллиметров; цвет фона - синий; в центре располагается надпись "PRESS". Размер надписи: "PRESS": высота буквы не менее 40 миллиметров, ширина буквы не менее 30 миллиметров, толщина шрифта не менее 12 миллиметров. Надпись выполняется латинскими буквами, изготавливается шрифтом "Arial" из светоотражающей ткани серебристого цвета.

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