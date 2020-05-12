В Казахстане увеличили список получателей 15 тыс. тенге на комуслуги

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане увеличили список получателей 15 тыс. тенге на коммунальные услуги, передает Kazakhstan Today.

В целях исполнения поручения главы государства, 9 мая текущего года внесены изменения и дополнения в правила возмещения затрат поставщикам коммунальных услуг в период режима карантина (Приказ министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 18 апреля 2020 года №212).

По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, включены нормы по возмещению платежей по оплате за комуслуги членам семьи, совместно проживающим с определенными категориями лиц. В частности:

- инвалиды 1, 2, 3 групп;

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

- семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

- многодетные семьи;

- пенсионеры с минимальной пенсией и менее, одинокие пенсионеры;

- семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка;

- граждане, получающие адресную социальную помощь.

Кроме того, в случае возмещения платежей по оплате коммунальных услуг из местного бюджета, акиматам предоставлена возможность по определению категории получателей, условий и порядка возмещения.









В рамках исполнения поручения президента Республики Казахстан касательно выработки системных мер по снижению размера оплаты населением коммунальных услуг на период действия карантина и чрезвычайного положения Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК разработан механизм, который предполагает оплату коммунальных услуг потребителям, имеющим договор с поставщиками коммунальных услуг. Так, в регионах, где введен карантин, акиматом на лицевые (абонентские) счета потребителей ежемесячно будут направляться по 15 тысяч тенге в течение двух месяцев", - сообщили в ведомстве.





Выплата в размере 15 тысяч за каждый месяц будет производиться напрямую на лицевые (абонентские) счета потребителей комуслуг.





Для получения возмещения затрат на коммунальные услуги социально уязвимых слоёв населения с 27 апреля работает дополнительный номер контакт-центра 87273777444.

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