В закрытых на карантин регионах ряду граждан за комуслуги возместят по 15 тыс. тенге

Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today – Некоторым казахстанцам, проживающим в закрытых на карантин регионах, возместят часть расходов за коммунальные услуги, передает Kazakhstan Today.

В рамках исполнения поручения президента Республики Казахстан касательно выработки системных мер по снижению размера оплаты населением коммунальных услуг на период действия карантина и чрезвычайного положения Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК разработан механизм, который предполагает оплату коммунальных услуг потребителям, имеющим договор с поставщиками коммунальных услуг. Так, в регионах, где введен карантин, акиматом на лицевые (абонентские) счета потребителей ежемесячно будут направляться по 15 тысяч тенге в течение двух месяцев", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

На основании предложений государственных органов определены следующие категории получателей: инвалиды 1, 2, 3-х групп; семьи, воспитывающие детей-инвалидов; многодетные семьи; инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка; пенсионеры с минимальной пенсией и менее; граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры.

Для получения выплаты потребителю необходимо через информационные системы или call-центр подать заявку в акимат с указанием ИИН, социального статуса и данных по лицевому счету. Акимат проверяет предоставленные данные, и в случае достоверности производит перечисление средств на лицевой (абонентский) счет потребителя коммунальных услуг. Акимат должен обеспечить организацию приема и проверки достоверности заявок от потребителей, отмечается в сообщении.

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