В Казахстане в 2021 году АСП получили более 990 тысяч человек

НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - За 2021 год адресную социальную помощь получили 990,5 тыс. человек из 198,4 тыс. семей, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На выплаты АСП за прошлый год из бюджета было выделено 68,5 млрд тенге, уточнили в ведомстве.

Также в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).

На 1 января 2022 года 259,4 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии", - проинформировали в Минтруда.

АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Как напомнили в министерстве, получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II, III и IV кварталах 2020 года, а также в I, II кварталах 2021 года.

Кроме того, как сообщалось ранее, в I квартале 2022 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер получателям АСП также пролонгировали назначение помощи.



