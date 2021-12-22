На 1 декабря АСП получили более 988 тыс. человек

НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 1 декабря 2021 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 988,8 тысячи человек из 198,1 тысячи семей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В текущем году на эти цели из бюджета выделено 68,5 миллиарда тенге, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения.

АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).

На 1 декабря 265,1 тысячи детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

Напомним, В 2021 году величина прожиточного минимума в Казахстане составляла 34 302 тенге, в 2022 году составит 36 018 тенге. Таким образом, черта бедности в 2021 году составляла 24 011 тенге, а в 2022 году составит 25 212 тенге в месяц на человека.

Если доход семьи в 2022 году будет меньше, чем 25 212 тенге в месяц на человека, то такая семья может подать заявление на получение АСП для всех членов этой семьи.

При вычислении среднего дохода семьи не учитываются пособия на детей-инвалидов.

Размер АСП вычисляют индивидуально. Размер адресной социальной помощи составляет разницу между чертой бедности и среднедушевым доходом семьи.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством Портала электронного правительства (egov.kz).

14 декабря в Минтруда опровергли информацию, что пособия детям-инвалидам будут учитываться как доход при назначении АСП.