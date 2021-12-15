В Минтруда опровергли информацию, что пособия детям-инвалидам будут учитываться как доход при назначении АСП

НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - Информация о том, что теперь пособия для детей с инвалидностью будут учитываться при исчислении совокупного дохода семьи, претендующей на получение адресной социальной помощи, распространяемая в некоторых СМИ и социальных сетях, не соответствует действительности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Причиной распространения фейковой информации является неправильное толкование изменений, внесенных в приказ министра труда и социальной защиты населения РК от 28 июля 2009 года №237-п "Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи", - рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С 23 октября текущего года вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан". Законом снижен возраст присвоения инвалидности с 16 до 7 лет, что позволило устанавливать группы инвалидности гражданам с особыми потребностями с раннего возраста, пояснили в ведомстве.

Данные изменения, заверяют в Минтруда, не повлияли на методику назначения АСП.

Изменения, внесенные в приказ 8 декабря 2021 года в рамках реализации закона, носят исключительно редакционный характер, то есть изменены наименования пособий следующим образом:

1) государственные социальные пособия по инвалидности детям-инвалидам до 16 лет заменены на государственные социальные пособия по инвалидности детям-инвалидам до 7 лет;

2) государственные социальные пособия по инвалидности детям-инвалидам от 16 до 18 лет первой, второй, третьей групп заменены на государственные социальные пособия по инвалидности детям-инвалидам с 7 до 18 лет первой, второй, третьей групп;

3) специальные государственные пособия детям-инвалидам до 16 лет заменены на специальные государственные пособия детям-инвалидам до 7 лет;

4) специальные государственные пособия детям-инвалидам от 16 до 18 лет первой, второй, третьей групп заменены на специальные государственные пособия детям-инвалидам с 7 до 18 лет первой, второй, третьей групп.

Таким образом, при назначении АСП вышеуказанные пособия не учитывались и не учитываются в составе совокупного дохода семьи. Просим граждан не обращать внимания на фейки и использовать информацию только из официальных источников", - заключили в пресс-службе.