В ряде регионов Казахстана АСП назначалась неправомерно

НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - В АО "Казпочта" установлен ряд проблем, выявленных по итогам аудита за период с 2018 по 2020 годы, сообщили в ходе очередного заседания Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По результатам государственного аудита выявлено финансовых нарушений на сумму 163,9 млн тенге. Из них: по бухгалтерскому учету - 0,6 млн тенге, неэффективному планированию - 678,3 млн тенге, неэффективному использованию - 47,4 млн тенге. Экономические потери составили 6,9 млн тенге. Также выявлено 32 факта процедурных нарушений и два системных недостатка", - сообщили в Счетном комитете.

Собщается, что в АО "Казпочта" не исполняются стратегические ключевые показатели деятельности. За 2018 год не достигнуто 29% КПД (два из семи показателей), за 2019 год - 72% (пять из семи показателей), за 2020 год - 86% ключевых показателей деятельности (шесть из семи показателей).

За последние три года АО "Казпочта" систематически снижается в рейтинге Всемирного почтового союза (2017 год - 46 место, 2018 год - 49 место, 2019 год - 52 место). Учитывая темпы снижения в рейтинге, имеются риски недостижения АО "Казпочта" поставленной цели - войти в число 20 ведущих почтовых компаний, по версии Всемирного почтового союза.

С 2017 года субсидируются убытки, полученные АО "Казпочта" от оказания универсальных услуг связи в сельской местности.

По информации Счетного комитета, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан допущены нарушения, которые привели к необоснованной выплате субсидий в пользу АО "Казпочта". Так, возмещены убытки при оказании услуг по распространению периодических печатных изданий по подписке в городской местности.

Построенное и принятое в эксплуатацию более года назад здание Цифрового офиса в городе Туркестан стоимостью 1 млрд тенге в настоящее время не эксплуатируется. Здание принято в эксплуатацию при его неполной готовности и не в соответствии с проектно-сметной документацией.

Сообщается, что по итогам заседания Счетным комитетом даны соответствующие рекомендации правительству, Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности по совершенствованию нормативно-правовых актов, обеспечению эффективности управления активами и использования бюджетных субсидий. АО "Казпочта" даны поручения по устранению выявленных нарушений, рассмотрению ответственности должностных лиц, не обеспечивших соблюдение требований отраслевого законодательства.

В уполномоченные органы по рассмотрению дел об административных правонарушениях направлены два материала.



