В Казахстане в выходные ожидается жара

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - Жаркая погода ожидается в Казахстане 13-15 июля, передает Kazakhstan Today.

Продолжающийся вынос горячего и сухого воздуха с районов Ирака и Ирана - вот причина наступившей жары в Казахстане. И в выходные дни жара с максимальной температурой воздуха 35-40 градусов ожидается в большинстве областей республики. На юге Казахстана ещё жарче, здесь днём плюс 40-45 градусов", - сообщает "Казгидромет".

По информации синоптиков, на востоке РК будет немного прохладнее, в отдельных районах возможен кратковременный дождь и дневная температура от 25 до 35 градусов тепла.

Также на крайнем западе Казахстана с прохождением атмосферного фронта местами предполагаются кратковременные дожди с грозами и ослабление жары, уточнили в "Казгидромете".

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