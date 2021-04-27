В Казахстане ветеранам Чернобыля выплатят 540 млн тенге

НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Сегодня исполнилось 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ежегодно 26 апреля отмечается Международный день памяти жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), произошедшей в 1986 году. В 2021 году в Казахстане ветераны Чернобыля получат единовременные выплаты на общую сумму 540,7 млн тенге.

По данным Министерства труда и соцзащиты населения, в ликвидации последствий катастрофы принимали участие около 32 тыс. казахстанцев. Эти лица признаны ветеранами и обеспечиваются различными мерами соцподдержки.

В соответствии с законом РК "О ветеранах": участники ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах отнесены к лицам, приравненным по льготам к участникам Великой Отечественной войны; лица, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС - к лицам, приравненным по льготам к инвалидам Великой Отечественной войны; участники ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах - к другим лицам, на которых распространяется действие закона "О ветеранах", - напомнили в пресс-службе.

В Казахстане действует система мер, направленных на улучшение жизни ветеранов: выплата специального государственного пособия; обеспечение жильем в соответствии с жилищным законодательством; льготное налогообложение; оказание социальной помощи в денежном или натуральном выражении за счет средств местных бюджетов; единовременное первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства; преимущественное обслуживание в организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, и внеочередная госпитализация; получение квалифицированной медицинской помощи; право пользования при выходе на пенсию поликлиниками, к которым ветераны были прикреплены в период работы; первоочередное получение гарантированного объема специальных социальных услуг; право на получение образовательных грантов, а также на зачисление в состав обучающихся по государственному образовательному заказу на подготовку кадров с высшим образованием; квота приема в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования; право на внеочередное пользование всеми услугами связи, в том числе первоочередная установка Интернета и телефона и так далее.

Специальное государственное пособие (СГП) выплачивается ветеранам независимо от иных социальных выплат. Размер СГП для лиц, приравненных по льготам к участникам Великой Отечественной войны, составляет 6,19 месячных расчетных показателей (МРП) - в 2021 году 18 056 тенге, для лиц, приравненных по льготам к инвалидам, - 7,55 МРП, в 2021 году - 22 024 тенге.

Отмечается, что в ходе принятия закона "О ветеранах" были усилены меры социальной поддержки для участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах. Размер СГП для данной категории ветеранов был повышен с 2,13 МРП до 4,8 МРП (в 2021 году - 14 002 тенге).

Наряду с СГП, лицам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, выплачивается государственное социальное пособие по инвалидности, размеры которого зависят от величины прожиточного минимума, группы и причины инвалидности. Размеры данного пособия ежегодно повышаются в связи с увеличением прожиточного минимума на уровень инфляции.

Стационарная медицинская помощь ветеранам оказывается в двух специализированных республиканских госпиталях для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны (в Алматы и Нур-Султане).

Ежегодно местными исполнительными органами оказывается соцпомощь ко Дню памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля) или к другим датам (ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 9 мая). В 2021 году за счет средств местных бюджетов предусмотрено оказание социальной помощи6 055 ветеранам Чернобыля на сумму 540,7 млн тенге в размере от 5 МРП (14 585 тенге) до 70 МРП (204 190 тенге). Размеры соцпомощи устанавливаются в каждом регионе индивидуально в зависимости от возможностей бюджета по решению местных представительных органов (маслихатов).

Так, в регионах ветераны Чернобыля получат единовременную помощь:

- к 26 апреля 2021 года - в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской (частично), Северо-Казахстанской,Туркестанской областях, Шымкенте и Нур-Султане;

- к 9 мая 2021 года - в Актюбинской, Мангистауской и Павлодарской областях и Алматы.

В Костанайской области ветеранам Чернобыля (74 человека) предоставляют ежемесячную помощь в размере 3 МРП (в 2021 году - 8751 тенге).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства