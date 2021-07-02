В Казахстане внедрили электронную систему контроля за рассмотрением обращений граждан

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - В Казахстане внедрили электронную систему eOtinish, которая будет контролировать рассмотрение обращений граждан, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов, в Казахстане в 1 июля 2021 года вступает в силу Административный процедурно-процессуальный кодекс. В связи с этим, изменилась и работа с обращениями граждан - для их контроля внедрена электронная система eOtinish.

Раньше у нас не было единой системы для рассмотрения обращений граждан, поэтому мы не могли анализировать данные и контролировать сам процесс рассмотрения обращений. Без этой информации было сложно составить портрет заявителей и оценивать качество работы госоргана. Внедрение системы электронных обращений eOtinish позволит решить эти вопросы", - сказал Асет Турысов.

Электронные обращения eOtinish повысят эффективность работы госорганов и прозрачность рассмотрения обращений граждан. Госорган по-новому АППК обязан предоставить ответ на обращение в течение 15 рабочих дней.

Как рассказал Асет Турысов, подать обращения можно двумя способами. Гражданин может прийти в ЦОН, акимат или госорган и оставить свое обращение. В ЦОНах для этого созданы специальные пункты приема обращений через eOtinish. Это отдельные кабинеты, в которых оператор ЦОНа примет обращение и зарегистрирует его в системе eOtinish. Всего на базе ЦОНов создано 259 таких пунктов приема обращений. Сотрудники госорганов также принимают обращение и регистрируют его в eOtinish.

Система eOtinish также будет установлена в каждом сельском акимате. Сотрудники акиматов прошли обучение и могут принимать обращения граждан через eOtinish. Для жителей сел акиматы станут точками доступа к системе.

Если времени идти в ЦОН или госорган нет, обращение можно будет подать через портал eGov, мобильные приложения eOtinish, eGov mobile, aitu.

ЕOtinish позволит заявителям контролировать ход рассмотрения своего обращения, оценивать качество предоставленного ответа и видеть реальные проблемы казахстанцев. Казахстанцам будет доступен треккинг их обращений - они будут получать SMS-уведомления и знать на каком этапе рассмотрения в том или ином госоргане находится обращение. Вся история рассмотрения сохраняется в системе, госорган видит ранее принятые решения и формирует административное дело.

В роли главного оператора системы электронных обращений eOtinish выступит госкорпорация "Правительство для граждан". Госкорпорация будет анализировать данные, полученные через eOtinish. Анализ позволит увидеть проблемы людей в разрезе регионов, определить эффективность работы госорганов, составить картину социального настроения казахстанцев", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

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