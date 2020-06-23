В Казахстане вновь сокращают график работы ЦОНов

Нур-Султан. 22 июня. Kazakhstan Today - В связи с увеличением числа заразившихся коронавирусной инфекцией, в некоторых регионах Казахстана сократили время работы ЦОНов, передает Kazakhstan Today.

По решению главных санитарных врачей, графики работы ЦОНов уже сокращены в 13 регионах - это Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская области, города Алматы и Шымкент. При этом в Восточно-Казахстанской области время работы ЦОНов изменилось только в Семее", - сообщила пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".

Отмечается, что сотрудники фронт-офисов госкорпорации, как и операторы банков, врачи поликлиник, полицейские и другие находятся в прямом контакте с гражданами. Несмотря на то, что все они работают в средствах защиты и придерживаются социальной дистанции, услугополучателям в случаях проявления недомогания или симптомов болезни рекомендуется воздержаться от визита в ЦОН.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции призываем автолюбителей, которые хотят воспользоваться услугами автоЦОнов, воздержаться от посещения, отдав предпочтение онлайн-получению госуслуг. Регистрация авто и замена водительского удостоверения доступны в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, ЦОНы возобновили свою работу в мае. В условиях пандемии Правительство для граждан было вынуждено перейти на новый формат работы. В частности, оказывать в ЦОНах только "бумажные" услуги, недоступные онлайн, и принимать услугополучателей по предварительной записи. Забронировать очередь в ЦОН можно на портале egov.kz и с помощью телеграм-бота eGovKzBot2.0.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства