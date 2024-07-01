В Казахстане впервые провели совместный пресс-тур китайские и казахстанские СМИ
Фото: Kazakhstan Today
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане подвели итоги совместного пресс-тура журналистов главного издания Китая "Жэньминь Жибао" и журналистов Республики Казахстан, сотрудничество средств массовой информации двух стран достигло хороших результатов, об этом сообщила заместитель главного редактора газеты "Жэньминь Жибао" Сюй Лицзин, передает корреспондент агентства.
Была проделана большая работа. Пресс-тур стал первым совместным интервью, организованным изданием "Жэньминь Жибао" в Казахстане. Китайские и казахстанские журналисты посетили ряд предприятий, реализованных в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Наше сотрудничество с казахстанскими СМИ будет продолжаться, так как добрососедские отношения наших стран активно расширяют спектр партнерства", - сказала госпожа Сюй Лицзин, отметив позитивные впечатления участников поездки, дружбу и взаимопонимание между журналистами.
Также она подчеркнула "высокое качество содержания почти двух десятков материалов, опубликованных казахстанскими и китайскими журналистами по завершении пресс-тура. Мультимедийная особенность журналистских работ добавила динамики и красок результатам совместной работы".
В своих выступлениях председатель компании "Цифровая связь Жэньминь Жибао" У Циминь, председатель правления "Жэньминь Жибао онлайн" Тан Вэйхун, директор департамента внешнего сотрудничества газеты "Жэньминь Жибао" Се Сян оценили профессионализм и ответственность, которые демонстрировали представители СМИ в ходе поездки и работы над материалами.
Со своими докладами также выступили депутат сената парламента Казахстана, политологи и главы казахстанских СМИ.
Более 10 лет назад председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Казахстан презентовал масштабный мегапроект "Один пояс - один путь" с целью возрождения Великого Шелкового пути. Этот проект служит основным мостом между востоком и западом", - рассказал депутат сената парламента, член комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Галиаскар Сарыбаев.
По его словам, реализация проекта "Пояс и путь" усиливает возможности неохваченных стран Южной и Восточной Азии, Евразии, Ближнего Востока, Африки и Европы.
В этом году мы ратифицировали семь законов по программе "Один пояс - один путь". В будущем у нас откроются культурные центры Китая в Астане, в Китае тоже будут культурные казахстанские центры. Это даст новый импульс для ознакомления других стран мира с нашей культурой и историей", - сообщил депутат.
Сенатор отметил, в век глобализации Казахстану и Китаю нужно тесно взаимодействовать. СМИ двух стран должны совместно работать, согласно единой стратегии, распространяя "правильную информацию".
Мы сегодня говорили о проектах совместного сотрудничества, однако я обратил особое внимание на Богутинское месторождение вольфрама. На мой взгляд, такие проекты - очень важны тем, что реализовываются прямые иностранные инвестиции как основной показатель выстраивания дружественных отношений между КНР и РК. Поэтому здесь, благодаря инвестициям, в том числе в горно-металлургический комплекс, в отдельных регионах Казахстана возрождаются целые индустрии", - заметил политолог Алибек Тажибаев.
А.Тажибаев почеркнул, что инициатива "Один пояс - один путь" играет ключевую роль в развитии Казахстана, в частности. Она способствует экономическому росту, привлечению иностранных инвестиций, увеличению объемов торговли и экспорта. Совместный пресс-тур с участием корреспондентов "Жэньминь Жибао" и СМИ Казахстана стал, безусловно, очень важным шагом в продвижении этой инициативы и укрепления сотрудничества между двумя странами.
Мы часто принимаем участие в мероприятиях, которые организуются нашими китайскими коллегами. Поэтому наблюдаем за удивительными успехами КНР в экономике, технологиях, прогрессивных достижениях, которые связаны с развитием государства. Вместе с этим мы видим огромные победы в строительстве нового общества, в борьбе с бедностью. В этом смысле мы считаем необходимым для себя рассказывать о том, как развивается, преуспевает и идет вперед китайский народ", - выступил с речью главный редактор информационного агентства Kazakhstan Today Тимур Куватов.
Руководитель агентства подчеркнул "важнейшую роль социализма с китайской спецификой, благодаря которому КНР достигла столь высокого уровня развития и продолжает успешное движение к новым высотам".
Участие в форуме также приняли председатель Ассоциации исследователей Китая Казбек Майгельдинов, генеральный директор ТОО "Қазақ газеттері" Дихан Камзабекулы, председатель Ассоциации выпускников вузов Китая Джамиля Елеусизова и участники пресс-тура по казахстанско-китайским предприятиям.
В заключение интервью была проведена торжественная церемония запуска стенда электронной газеты "Жэньминь Жибао", который расположен в визовом центре Китая в столичном бизнес-центре "Москва". Посетители центра смогут читать новости главного издания "Жэньминь Жибао" на казахском и китайском языках.
Напомним, в ходе пресс-тура казахстанские журналисты и корреспонденты газеты "Жэньминь Жибао" посетили строящийся ЛРТ в столице, автомобильный завод Allur в Костанае, "Мастерскую Лу Баня" в Усть-Каменогорске, нефтеперерабатывающий завод в Шымкенте, магистральный газопровод "Туркменистан - Китай" и месторождение вольфрама в Богутах в Алматинской области.
Жэньминь жибао" - официальное печатное издание ЦК КПК является газетой с наибольшими тиражами в Китае и в 1992 году была включена ЮНЕСКО в десятку самых известных газет мира.
Газета "Жэньминь жибао" была основана 15 июня 1948 года в селе Личжуан уезда Пиншань провинции Хэбэй. ЦК Партии придает газете большое значение.
Газета "Жэньминь жибао" - это одно из крупнейших интернет-СМИ универсального характера в международной сети. Ее дочерний сайт - "Новости КПК" (cpc.people.com.cn) считается авторитетным сайтом для пропаганды теории и курса коммунистической партии Китая. Мобильное приложение "Жэньминь жибао" (People.cn) занимает лидирующее место по активности пользователей среди приложений ведущих СМИ.